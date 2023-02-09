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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerinden biri olan Hatay'ı da büyük ölçüde etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ünlüler camiasından da destekler gelmeye devam ederken, Hataylı olan tanınmış isimler sosyal medyada yardım çığlıkları attı. Birçoğu Hatay'da yaşayan akrabasını kaybederken, bir kısmı da halen umutlu bekleyişini sürdürüyor. İşte Hataylı olan ünlü isimler...

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  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    ATİYE

    Annesi Hollandalı olan Atiye’nin babasının ise Hatay Antakya doğumu ve Arap asıllı olduğu biliniyor.
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    ERDEM YENER

    Erdem Yener, 8 Mayıs 1981’de Hatay’da dünyaya gelmiştir.
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    GÖKHAN GÜNEY

    1954 yılında Hatay’da doğan Gökhan Güney, çocukluğunu Reyhanlı ilçesinde geçirmiştir.
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    GÖKHAN ZAN

    Milli futbolcu Gökhan Zan, 7 Eylül 1981’de  Hatay Antakya’da dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine de Hatayspor’da başlamıştır.
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    HAMDİ ALKAN

    Hamdi Alkan Antakya‘da Döver Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Liseye kadar burada yaşamıştır. 
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    İSMAİL KÖYBAŞI

    10 Temmuz 1989 yıllında dünyaya gelen İsmail Köybaşı aslen İskenderun, Hataylıdır.
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    KALBEN

    17 Ocak 1986 yıllında dünyaya gelen Kalben aslen Hatay, İskenderunludur. 
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    KARSU

    Ailesi Hatay’dan Amsterdam’a göçen Karsu, depremde halasını kaybetmiştir. Ünlü şarkıcı amcasına ulaşmış fakat yeğenlerinden haber beklemektedir.
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    MERT FIRAT

    10 Ocak 1981 yılında doğan Mert Fırat, aslen Hatay, Antakyalıdır.
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    UĞUR ASLAN

    Oyuncu Uğur Aslan, 1981 yılında Hatay’da dünyaya gelmiştir. 
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    ŞEBNEM SÖNMEZ

    1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şebnem Sönmez aslen Hatay Antakya’lıdır. 
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    SELAMİ ŞAHİN

    Selami Şahin 15 Ağustos 1948 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dünyaya gelmiştir.
  • Sosyal medyada yardım istiyorlar! İşte Hataylı olan ünlüler

    SELÇUK İNAN

    Galatasaray’ın eski efsane futbolcularından Selçuk İnan 10 Şubat 1985’te Hatay, İskenderun’da dünyaya gelmiştir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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