Southend United - Peterborough United maçı istatistikleri

Southend United ve Peterborough United, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 7 puanlı Southend United 13. sırada bulunuyor, Peterborough United 16 puana sahip ve 1. sırada. Southend United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Peterborough United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 370 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Southend United kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Peterborough United sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Southend United önceki hafta Milton Keynes Dons mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Peterborough United ise Portsmouth maçında 2-1 kazandı.

Southend United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Southend United, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Peterborough United, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Peterborough United 10 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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