Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği gerçeğe uygun değil

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır." dedi. Hatay Belediye Başkanı hakkında da Suriyelilerin seçmen yapılmasıyla ilgili sözleri için soruşturma açıldığını söyledi.
Gaziantep'te yaptığı seçim güvenliği toplantısında konuşan Soylu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi yapılan adres nakillerinin Ekim 2018'de başladığını, bunların 37 binden fazlasının sahtes olduğunun tespit edildiğini söyledi:
"26 doğu ve güneydoğu ilimizde ekim-aralık dönemlerinde seçmen taşıma konusunda yaptığımız tespitlerle, 17 Ocak tarihine kadar incelenmiştir. Yani 26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır."
Soylu, Suriyelilerle ilgili "yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soruşturma başlatıldığını söyledi:
"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp neler söylüyor. Madem böyle toplumu tahrik etmeye gidiyorsun, sana cevap verdik. Adam ol, sen de cevap ver. Ben bakan olarak yalan söylediğini söylüyorum. Neymiş, Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanı adayı olsa kazanacakmış. Böyle milleti tahrik eden, millete yanlış bilgi veren, kamu sorumluluğundan uzak bir adamsın sen. Bunun için gerekli soruşturmayı başlattığımızı da söylemek istiyorum. Öyle tahrik etmeye çalışacaksın, yanına kalacak? Kamu sorumluluğu olan bir kişi olacaksın, böyle yanlışlar da yanına kalacak? Ben yanlış yapıyorsam benim de yanıma kalmasın. Bu tip manipülasyonlara hiçbirimizin hakkı yok. Halkı böyle bölmenin, yalanlarla halkın değerleri üzerinden istismar edecek bir anlayışın, hukuk açısından elbetteki gerekli değerlendirmeleri yapılıp, ortaya konacaktır."
17 Ocak'ta Twitter hesabından bazı paylaşımlar yapan Hatay Belediye Başkanı Savaş, "Şu anda Hatay'ın nüfusu 1 milyon 580 bin, artı 500 bin civarı Suriyeli nüfusu var. Toplamda 2 milyon 100 bin civarı nüfusumuz var. Hatay'da 3 sene önce hastanelerimizde doğum yapan annelerin yarısı Hataylı yarısı Suriyeliydi. Şimdi ise doğan 100 çocuğun 60'ı Suriyeli, 40'ı Türk. 3 yıl sonra 75 Suriyeli, 25 Türk doğacak. Doğurma hızları böyle devam ederse 12 sene sonra nüfusları bizleri yakalıyor. Bizim çocuklarımız ne olacak? Öz yurdunda mağdur olacak," demişti.
Ardından Hatay'ın bazı ilçelerinde Suriyelilerin aday olması halinde yerel seçimleri kazanacağını yazmıştı:
https://twitter.com/DocDrLutfuSavas/status/1085827211482071040
Aynı gün Süleyman Soylu da bir tweet atarak Savaş için "yalan söylüyor" demiş ve bazı veriler paylaşmıştı:
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1085895758375661571
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Yerel seçim takvimi nasıl işleyecek?
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