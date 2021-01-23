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SP Lideri Karamollaoğlu Habertürk'e açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını anlattı...

SP Lideri Karamollaoğlu Habertürk'e açıklamalarda bulundu
HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderasyonunu yaptığı gazeteci Nagehan Alçı, Gökhan Hacır ve Cem Küçük'ün sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren SP Lideri Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Bu ziyaretleri olumlu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bütün liderleri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim. Bu ziyaretleri olumlu görüyorum. Buradan ne çıkar? Onu şimdiden söylemek mümkün değil. Seçim süresi başladığı zaman, seçim sathi mailine girildiğinde konuşulması gereken bir konudur diye düşünüyorum. İttifaklar bir koalisyon değil. Bundan dolayı erkenden bir konuyu gündeme getirip, uzun uzadıya, hele de spekülatif yorumlar yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Başkanlık sistemine geçildikten sonra konu bütünüyle değişti. Başkanlık sisteminde tek kişi seçiliyor, etkili olan da o. Meclis'in hemen hemen hiçbir hükmü yok gibi. Meclis'te çoğunluğunuz varsa, seçilen Cumhurbaşkanının aldığı kararları sorgulayabilecek çoğunlukta ise bir dereceye kadar etkisi olabilir. Neticede Cumhurbaşkanının dediği dedik. Cumhurbaşkanlığı sistemi özellikle bir konu tartışılmasın diye. Avrupa'da, Amerika'da bizim gibi başkanlık sistemi var mı? Bu sistemle biz Cumhur İttifakı'nda yer alamayız. Bu sistem sorun meydana getiren sistem. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliği gündeme geldiğinde 'Oy verin göreceksiniz 1 günde problemler çözülecek' demişti. Türkiye'nin şu anda yönetim sistemi problemleri çözmüyor; büyümesine vesile oluyor. İktidarı hakikaten uyaracak bir gücü yok muhalefetin.

"YANLIŞ POLİTİKALAR DEĞİŞİRSE İTTİFAK YAPILABİLİR"

AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Sanki bizim tabanımız bir yere yönlendirilmeyi bekliyormuş vs. gibi intibaların doğru olmadığı kanaatindeyim. Siz tabanın elbette sesine kulak verirsiniz, ama esas olan bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için hangi adımların atılması gerekir, bu noktadaki politikalar. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik. Hemen arkasından adalet kamil manada sağlanmalıdır dedik. Cumhurbaşkanı kendi yönünden Türkiye'de adalet olduğunu söyleyebilir.

"TALEP GELMESİ HALİNDE KONUŞULUR"

Bu tarzdan talepler geldiği halde reddedilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde ciddi problemler var. Adalet en önemli mesele. İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı arasında söz düellosu oldu. Niye oldu ben de şaşırdım. Adalet bağımsız mahkemeler tarafından ve kendisini bağımsız hisseden hakimler tarafından verilen kararlarla ortaya çıkar.

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