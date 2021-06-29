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SpaceX menzile bir uçak girmesi sebebiyle Transporter 2'nin fırlatılışını erteledi

SpaceX'e ait Transporter 2'nin uzaya fırlatılışı, 'uçuşa kapalı bölgeye' bir uçağın giriş yapması sebebiyle ertelendi. SpaceX CEO'su Elon Musk olaya tepki göstererek, mevcut düzenleyici sistemin bozuk olduğunu söyledi.

SpaceX menzile bir uçak girmesi sebebiyle Transporter 2'nin fırlatılışını erteledi
Transporter 2'nin fırlatılışı menzile uçak girmesi sebebiyle ertelendi
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HABERTURK.COM

SpaceX, menzil sorunu nedeniyle Transporter-2'nin fırlatılmasını iptal etti.

Fırlatma, menzile bir uçağın giriş yapması nedeniyle 11 saniye kala iptal edildi.

İptal sonrasında memnuniyetsizliğini ifade eden SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ne yazık ki bir uçak, makul olmayan bir şekilde devasa olan “uzaklaştırma bölgesine” girdiği için fırlatma bugün için ertelendi. Kapsamlı düzenleyici reformlar olmadan insanlığın uzayda yolculuk eden bir medeniyet haline gelmesinin hiçbir yolu yoktur. Mevcut düzenleyici sistem bozuk."

Transporter 2, SpaceX tarafından düzenlenen ikinci özel araç paylaşımı uçuşu. 88 uzay aracını yaklaşık 525 km irtifa güneş-eşzamanlı yörüngeye taşıyacak.

Türksat 5A uydusu da SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

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