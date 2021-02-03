SpaceX’in Starship roketi iniş sırasında patladı

HABERTURK.COM / Ajanslar

SpaceX'in Ay ve Mars'a insan taşımak için geliştirdiği Starship roketinin SN9 prototipi bugün test amaçlı fırlatıldı. SN9, TSİ 2 Şubat saat 23.26'da başarıyla kalkış yaptı. 3 dakika içerisinde beklenildiği gibi 12,5 kilometre yüksekliğe çıkan roket, daha sonrasında iniş pozisyonuna geçmeye başladı.

Bu ana kadar başarılı bir şekilde görevine devam eden roket, gövde üstü iniş pozisyonunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra son derece önemli olan dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Bu manevra gerçekleştirilemediği için yüzeye eğimli bir iniş gerçekleştiren SN9 roketi, büyük bir patlamayla infilak etti.

SN10 prototipine son derece yakın bir noktada gerçekleşen patlama sonucunda, diğer prototipin zarar görüp görmediği şimdilik bilinmiyor.

Başarılı sonuçlanmayan fırlatmaya rağmen, SpaceX, toplayabildikleri veriler nedeniyle testi bir başarı olarak gördüklerini açıkladı.

Şimdiden pek çok prototipi hazır tutan SpaceX, bu roketlerin sorunlarını çözüp en hızlı şekilde uzaya insan taşımaya başlamak istiyor.