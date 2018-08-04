Sparta Prague - Slovacko maçı ne zaman?

Sparta Prague ve Slovacko, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 6 puanlı Sparta Prague 2. sırada bulunuyor, Slovacko 3 puana sahip ve 8. sırada. Sparta Prague son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Slovacko, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 520. İddaa'da Sparta Prague kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Slovacko kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Sparta Prague önceki hafta Vysocina Jihlava mücadelesinde 1-0 kazandı.

Slovacko, Viktoria Plzen karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Sparta Prague, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sparta Prague, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Slovacko ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slovacko, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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