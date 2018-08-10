Spartak Moscow - Anzhi maçı ne zaman?

Rusya Premier Lig maçında Spartak Moscow ile Anzhi, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Spartak Moscow 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Anzhi 3 puanda ve 9. sırada. Spartak Moscow son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Anzhi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 421. İddaa'da Spartak Moscow kazanır 1.20, berabere biter 4.15, Anzhi kazanır 7.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Spartak Moscow son hafta oynanan Dinamo Moscow maçında 0-1 yenildi.

Anzhi ise CSKA Moscow karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Spartak Moscow, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Anzhi, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Anzhi 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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