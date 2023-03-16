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Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
AA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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