Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "ZORLANMADAN 3 PUANI ALDI"

        UĞUR MELEKE: "45 dakika boyunca kendilerini hiç sıkmadan, hiç zorlanmadan 2-0’la girdiler soyunma odasına. Bu süreçte Maximin sol kanat etkinliği, İsmail de orta sahayı süpüren patron performansıyla ön plana çıktı. İkinci devrenin başında aynen Alanya maçındaki gibi kontrolü yitirdiler, 60’larda aynen Alanya önünde olduğu gibi İrfan/Maximin değişikliği geldi. Fenerbahçe, bu maçta ikinci 45’te rakip kaleye gitmemesine rağmen çok da zorlanmadan 3 puanı götürdü eve." [Hürriyet]

        2

        "BAŞARILI BİR İŞ"

        İLKER YAĞCIOĞLU: "Önümüzdeki hafta oynanacak büyük derbi öncesi, Kasımaşa maçını gol yemeden 3 puanla tamamlamak başarılı bir işti. Gelecek hafta Kadıköy'de Galatasaray maçı var. İkinci yarı sarı-lacivertliler oyun adına iyi değildi. Zaten Portekizli hoca da maçın ardından son bölümü sevmediğini dile getirdi. Bizim fazla bir şey söylememize gerek yok. Sonuçta derbi haftasına geldik. İki takımın asıl gücünü gelecek hafta göreceğiz." [Takvim]

        3

        "RAHAT KAZANDI DEMEK KOLAY"

        AHMET ÇAKAR: "Bu tür maçlardan sonra Fenerbahçe rahat kazandı demek kolay… Aslında rahat kazandılar ama futbol, tempo ve pozisyon olarak taraftarı çok memnun ettiler diyemeyiz. Kişisel kalite skoru belirledi. Maximin'in attığı ilk gol fevkalade iyi. Topu çekişi ve harika şutu. Ardından da yine Maximin kişisel gayretiyle ceza sahasının son çizgisine girdi ve takımı adına penaltıyı kazandırdı." [Sabah]

        4

        "DERBİ İÇİN ÜSTÜNE ÇIKMALI"

        ENGİN VEREL: "Fenerbahçe kazandı ama Galatasaray derbisinden önce çok da 'Güvenli' bir görüntü vermedi. Elbette derbilerin havasının farklı olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Fenerbahçeli oyuncular da Kadıköy'de haftaya kazanmak için bu maçtaki görüntünün çok üstüne çıkmaları gerektiğini biliyorlar." [Akşam]

        5

        "GERÇEK HEDEFİ DERBİ"

        ERCAN GÜVEN: "Fenerbahçe’nin 2-0 lık net galibiyeti mi?.. 0 pozisyonsuz, durağan, tatsız, 0 kalite bir maç sonunda kazanılmış bir skor sadece. Çünkü Mourinho’nun gerçek hedefi gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisiydi. Kasımpaşa gol atıp maça ortak olsa bunu durdurabilecek kaliteli ayaklar kulübedeyken pek de kafaya takmak gerekmezdi. İyi de Fenerbahçeli böyle bir Fenerbahçe mi istiyor acaba. Hayır... Galibiyet var kimsenin tadı yok." [Milliyet]

        6

        "ÇIKARILACAK DERS VAR"

        REHA KAPSAL: "Fenerbahçe yine Göztepe maçındaki gibi 2-0 bulunca vites küçülttü ve rakibine pozisyonlar verdi. Bu oyun dengesizliğine çözüm bulmaları gerek. Skor al, sonra korumak için geriye çekil, topu rakibe bırak, bu büyük takım oyunu olmaz ve olmamalı. Fenerbahçe skoru korumak için oynamaz. Bu galibiyet, derbi öncesi Fenerbahçe'ye moral ve motivasyon olacağı gibi; bazı eksikliklerden de çıkarılacak dersler var." [Fotomaç]

        7

        "ÜRETKENLİK SIKINTISI VARDI"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı ama ciddi üretkenlik sıkıntısı vardı. Çünkü tempo düşüktü. Ağır gelişen ofansif girişimlere hareketlilik kazandıran tek isim vardı: Maximin… Çabukluğu ve dribbling yeteneğiyle iki kere sahne aldı. Önce çok güzel bir gol attı sonra da sıfıra inerek penaltı kazandırdı ve takımı rahatlatan isim oldu." [Sabah]

        8

        "DERS ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİ"

        GÜRCAN BİLGİÇ: "Mourinho maçın hazırlıklarını anlatırken "son iki güne kadar dokuz kişiyle antrenman yaptık" dedi. Milli araların klasik yan etkisini iliklerine kadar hissetti Fenerbahçe. Buna karşılık en parlak bölgesi, orta sahası, Kasımpaşa tarafından da adeta "imha" edildi. Maximin ile kaleyi tutan ilk şutu, dolayısıyla ilk golü buldular. Sahada oyun gücü yok, sadece oyuncu performansı vardı Fenerbahçe adına. Symanski ve Fred hücumu kurgulayamadıkları gibi tüm savunma dikkati de İsmail Yüksek'in omuzlarında yüktü. İşler iyi gitmezken, 2-0'ı buldular… Ve Göztepe efekti devreye girdi. Skor yeterli görüldü, top rakibe verildi. "Bıçak sırtı maç" haline geldi. Milli maç yorgunlukları, aranın getirdiği rehavet, deplasmanda oynamak… Muhtemelen mazeretler bu yaklaşımlar olacak. Belirsizliklerin çok olduğu bir dönemde, cebe üç puan koymak, derbi öncesinde gülen yüzlerin olduğu bir soyunma odası demek. Takım da, hoca da ders çalışmaya devam etmeli." [Fotomaç]

        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        1949'dan bu yana en güçlü tayfun!
        1949'dan bu yana en güçlü tayfun!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!