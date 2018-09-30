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"Cocu yapsaydı şu ana kadar yapardı. Bir takım kötü oynayabilir. Hakkı da var ama böyle bir futbol yok. Ne yardımlaşma var, ne bir taktik var. Bunlar rakip takımı da tahlil etmemişler. Bu adam sezon başı geldi. Takımda bir şey olması lazım."