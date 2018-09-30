Spor yorumcuları, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
30.09.2018 - 23:10 | Güncelleme:
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Bu sezona kötü başlayan sarı-lacivertliler, ligde 7. haftadaki 4. mağlubiyetini aldı. Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde 10. maçına çıkan Fenerbahçe, sahadan 6 kez mağlup ayrıldı. Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Metin Tekin, Tümer Metin ve Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
1
1|15
Sezona Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan Fenerbahçe, lige de kötü bir giriş yapmış ve ilk 4 haftada 3 mağlubiyet yaşamıştı. Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yara saran sarı-lacivertliler sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetmiş ve ardından Beşiktaş'la evinde 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a da 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Cocu yönetimindeki 10. resmi maçında 6. mağlubiyetini aldı.
2
2|15
Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Metin Tekin, Tümer Metin ve Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ve şunları söylediler:
ERMAN TOROĞLU: FENERBAHÇE'DEN BİR HALT OLMAZ
"Rizespor 3, Fenerbahçe 0... Fenerbahçe 0... Fenerbahçe hakikaten sıfır. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, hocam Fenerbahçe sıfır ve 10. maçı. 10 maç beklenir, bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz."
3
3|15
"Fenerbahçe'nin yapacağı bir iş var. Biraz dalga geçer gibi oluyor ama ya Okan Buruk'u alacaklar, ya da Okan Buruk'u dinlendirecekler. Bakıyorsun Rizespor'a, takım gibi oynuyor. Biraz daha dikkatli olsalar iki gol daha atarlardı."
4
4|15
"Fenerbahçe'nin bir tane pozisyonu var. Fenerbahçe inanılmaz derece yan top yapıyor. Kağnı gibi top oynuyor. Mehmet Topal oyun kuruyor Fenerbahçe'de. Mehmet Topal 5'lik bir futbolcu. Daha Fenerbahçe için konuşmaya gerek var mı? Fenerbahçe'de Mehmet Topal oyun kuruyorsa, Fenerbahçe'nin işi bitmiştir."
5
5|15
"TEKNİK DİREKTÖR FALAN YOK"
"Fenerbahçe'de teknik direktör falan yok. Bir anormallik var. Bu normal bir iş değil. Fenerbahçe takımının bir derdi var. Mutsuzlar. Dün otobüsten inerken de gördüm. Bir futbol takımının enerjisi olur. Fenebahçeli oyuncular sinirlenmiyorlar bile ya.. İsyan etmiyorlar. Nasıl bir takım bu?"
6
6|15
"Cocu yapsaydı şu ana kadar yapardı. Bir takım kötü oynayabilir. Hakkı da var ama böyle bir futbol yok. Ne yardımlaşma var, ne bir taktik var. Bunlar rakip takımı da tahlil etmemişler. Bu adam sezon başı geldi. Takımda bir şey olması lazım."
7
7|15
METİN TEKİN'DEN COCU'YA ELEŞTİRİ
'Cocu Beşiktaş maçından örnek verdi. Dedi ki 'İlk yarıdaki oyunu yansıtabilirsek...'' Siz bir teknik adam olarak neden iyi oynadığınızı bilmiyorsanız ya da anlayamıyorsanız çok büyük bir eksiklik. 'İnşallah yansıtırız' ile yapıyorsanız, bu çok daha büyük bir soru işareti...''
8
8|15
''Cocu'nun yaptığı şey Fenerbahçe'nin sorununu çözemeyecek. Beşiktaş maçında önde bastık diyor, o zaman her maç önde basın. Neden iyi oynadıklarını bilmiyor, Fenerbahçe adına üzüldüm''
9
9|15
TÜMER METİN: AYKUT HOCA HAKKINI HELAL ETSİN
"Çok sıkça eleştirdik Aykut Kocaman'ı. Aykut Hoca hakkını helal etsin, ben öyle söyleyeyim. Çünkü, eleştirdiğimiz anlarda erozyona uğramış Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş."
10
10|15
"Geçmişte çok önemli hocalarla çalışma imkanı yakaladım. Fenerbahçe'nin ismi çok büyük. Gönül verenler, müzesi kalabalık. Bu tip camialarda beklenti hep yüksek olur. Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe favori yazılır. Maziye, müzene, şampiyonluklara bakarak favori olmak artıdır ama bugünkü kadro bize onu söylemiyor"
11
11|15
AHMET ÇAKAR: KIRBAÇ KASIRGASI, FENERBAHÇE'YE DENK GELDİ
"Kuzeydoğuda bulunan şirin sahil şehrimiz Rize'de tuhaf şeyler yaşanıyor! Ege'de beklenen kırbaç kasırgası, Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi"
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.