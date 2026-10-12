A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'da tur peşinde!
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak.
Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:34 Güncelleme:
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak.
Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı takım, turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.
Türkiye, rakibini mağlup etmesi halinde play-off 2. turuna yükselecek.
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