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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'da tur peşinde!

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'da tur peşinde!

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Kadın milliler, tur peşinde!

        2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak.

        Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

        Ay-yıldızlı takım, turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.

        Türkiye, rakibini mağlup etmesi halinde play-off 2. turuna yükselecek.

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        #A Milli Kadın Futbol Takımı
        #Milli Takım
        #futbol
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