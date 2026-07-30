Acun Ilıcalı: Türkiye, futbolcu transferi konusunda bizim için cazip değil!

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezon öncesi İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya Hull City kulübünün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Sergej Jakırovic ile futbolculardan Oli McBrunie ve Lewıe Coyle katıldı.

Kendi kanalında yayınlanan yarışmada şampiyon olan bir yarışmacının vefat haberini almasından dolayı acı bir gün yaşadığını söyleyerek sözlerine başlayan Ilıcalı, "Bir yandan acı, bir yandan mutluluğu yaşıyoruz. 4 yıl önce satın aldığım ve bir hayalle yola çıktığım Hull City'nin, Premier Lig'e çıkmış başkanı olarak verdiği gururu tarif edemem. Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk. Bu gururu ve mutluluğu yaşamamda başrol oynayan kişilerden birkaç kişiyle birlikte karşınızdayım. 1 yıl önce, geçtiğimiz sezon için Sergej ile çalışmaya başladık ve bu yol boyunca bütün zorluklara beraber göğüs gerdik. Bizi Premier Lig'e taşıdı. Üst düzey bir futbolcu olduğunu biliyordum ancak hoca olarak da güvenmekte haklı çıktık. Oli de yıllar önce Premier Lig'de oynamış, İspanya'da futbol oynarken bizim isteğimizi kırmayarak, bir sene öncesi düşme tehlikesi yaşayan takımın Premier Lig'e çıkacağına inanarak gelmesi çok önemli. Coyle benden eski. Ben geldiğimde buradaydı. Bu yolda da kaptanın etkisi çok önemli. Takımın birlik beraberlik içerisinde olması çok önemli. Bu isimlerle birlikte karşınızdayız. Benim için çok anlamı olan bir yıl oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE FUTBOLCU TRANSFERİ KONUSUNDA BİZİM İÇİN CAZİP DEĞİL"

'Premier Lig'deki ilk Türk kulüp başkanı' ünvanına sahip olmasının ardından Türk futboluna nasıl bir katkı sağlamayı hedeflediği ve Hull City'ye Süper Lig'den transfer etmeyi düşündüğü oyuncuların bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Acun Ilıcalı, "Böyle bir misyon hissetmiyorum. Kendimi o derece futbol için inanılmaz bir pozisyonda bulmuyorum. Genelde de verdiğim birçok örnekte bence biraz kişiye dönük bir hayat tarzım var. Benim kadar çılgın, cesur bir insan görmedim. Bu konuda bir tavsiyede bulunmayacağım. Türkiye liginin yüzde 90'ına kapalıyız. Türkiye'de maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 3 büyüklerimiz 5-6 milyon gibi maaş seviyelerine çıktı. Bunlar Premier Lig için geçerli rakamlar değil. Premier Lig'de 6 milyon alanın net olarak her sene 25-30 gol atan bir futbolcu olması gerekir. Türkiye, futbolcu transferi konusunda bizim için cazip değil" cevabını verdi.

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"YENİ TRANSFER İÇİN 15-16 OYUNCU PLANLIYORUZ

Hull City'nin, Premier Lig'e yükselmesinin ardından transfer dönemine ilişkin yol haritasını da paylaşan Başkan Ilıcalı, "Premier Lig'de transferde öncelikle teknik direktörün felsefesi doğrultusunda gidiyoruz. Transfer için konuşuyoruz. Ciddi bir analiz ve transfer ekibimiz var. Hocayla toplantı yapıp, onun istediği profili anlayıp, bunun için ciddi bir taarruza başladık. Premier Lig'e çıktığımız gün başladı ve ciddi yol aldık. Hayalimizde toplamda 16 oyuncu getireceğimizi düşünüyoruz. Eğer başarabilirsek hayalimizdeki kadroyu kuracağız. Hocanın ne istediğini bildiğimiz için hep o profili kovaladık. Jaden Philogene ve Muhammed Bellumi dedim. Sonraki sene Oli McBurnie'yi söyledim. O da mahcup etmedi. Şimdi çok değerli oyuncularımız var ama kendimize göre çok önemli bir yeteneğin peşindeyiz. İnşallah diyelim. Başarabilirsek çok çok enteresan bir oyuncuyu getirmek istiyorum. Hocamızın felsefesi, 'yıldız takım' der. Doğru bir felsefe olduğunu düşünüyorum. 'Fark oluşturan oyuncu' der. Takımın şekline şemaline uygun oyuncular getirmek istiyoruz. Yakın zamanda sürpriz yapacağız. Bu isim bana heyecan verdi. Yeni transfer için 15-16 oyuncu diyoruz, lige çok bir süre kalmadı. Önümüzdeki haftanın, oyuncuların geleceği bir hafta olacağını düşünüyoruz. 1 hafta içinde 5-6 oyuncunun geleceğini düşünüyoruz. Yeni transferimiz Colakis'i bu akşam İstanbul'a getireceğiz. Hocayı çok beklettik, bunun karşılığında biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah bir an önce istediğimiz kadroyu kuracağız. Benim bütün hayat hikayemde hiçbir zaman en yukarıyı hayal ederek başarılı olmadım. En büyük hayat hikayem merdivenleri teker teker çıkmak. Muhabirken müdür olmak istiyordum. Hep bir adım sonra. Sonra kanal alayım diye hayalim oldu. Bir adım sonrasını hayal ederek geldim. Championship'i ilk 10'da bitirmekti, sonra Premier Lig'e çıkmak. Sonra Premier Lig'i ilk 10'da bitirmek, sonra Avrupa'ya gitmek, sonra Premier Lig'de şampiyon olmak. Hull City'nin Leicester'dan hiçbir farkı yok. İkisi de Championship'ta çok oynamış. Arada Premier Lig'e çıkmış. Şu an için uzak tabii. Bu sene ligde kalırsak gelecek sene Brighton, Brentford gibi olabiliriz. 16 oyuncunun büyük bir çoğunluğunun ilk 11 oyuncusu olması gerekiyor. Hep beraber gelmesi zor bir durum. Genç ve yüksek potansiyelli bir genç grup getireceğiz. Genç ve kendisini kabul ettirmiş ikinci bir grup getireceğiz. Tecrübeli ve Premier Lig'de kendisini kabul ettirmiş bir grup getireceğiz. Yine kendisini kabul ettirmiş ancak tekrar göstermek isteyen bir grup daha getireceğiz. Nobel Mendy'i getirmek istiyoruz. Çok çok büyük bir potansiyel olarak gözüküyor. Kalecimiz 23 yaşında, çok yüksek potansiyelli. Az ödeyerek çok önemli yetenekleri getireceğiz. Arada bir tane dünya yıldızı koyarak transferi tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

"EREN MERT SICAK BAKTIĞIMIZ BİR İSİM"

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'daki görevinden ayrılan scout şefi Eren Mert ile gerçekleştirdiği görüşmeye ait fotoğrafın basına yansımasına açıklık getiren Ilıcalı, "Evet, düşünüyoruz. Kendisi açıkçası aklımızda hiç yoktu. Sonuç itibarıyla Trabzonspor bizim dost kulübümüz. Tabii ki ben ayrıldığını basından öğrendim. Sonraki günlerde görüştük. Avrupa hayalinin olduğunu söyledi. Avrupa'da yaşamak istediğini söyledi. Bir Türk evladının Avrupa'da başarılı olmak istemesi benim için çok önemli. Sıcak baktığımız bir isim diyebilirim" dedi.

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"1 MİLYAR EURO'LUK HAYATA BİZ 250 MİLYON POUND İLE GİRDİK

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri olan kulübün elde edeceği gelirle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, "Herkes kazandığımız parayı konuşuyor. Tamam, 300 milyon Euro'ya yakın para alacağız ama rakiplerle 1 milyar Euro'dan başlıyor. 1 milyar Euro'luk hayata biz 250 milyon Pound ile girdik. 7/24 çalışıyoruz. Tabii ki geleceği bilemeyiz ama geçen sene Championship'te kim düşer diye sorulduğunda 10 yorumcunun 9'u Hull City'yi düşecek takım olarak açıkladı. Bu rakam yine aynı. Şimdi belki de 10'da 10'dur. Geçen sene düşündüler, Premier Lig'e çıktık. Yine düşünüyorlar, belki de üst sıralarda olacağız. Başarının en büyük sırrı, biz iyi bir aileyiz. İyi bir aile olmak güzel insanlarla olabilecek bir şey. Bizim başarımızın sırrı doğru insanları seçmek. Güzel insanları bir araya getirdik. Başlarına güzel bir hoca koyduk. Transferle ilgili hocamızın soracağı ilk şey, karakteri nasıl? Soyunma odasında problem istemiyoruz. Türkiye'deki negatif ortamlardan bıktım. Karamsar, negatif ortamın değişmesi mümkün olursa biz de ülkemizdeki futbol ortamıyla ilgili konuşabiliriz" cümlelerine yer verdi.

"FENERBAHÇE BENİM AŞKIM AMA BU TOPLANTI SADECE HULL CITY İÇİN"

Fenerbahçe'de yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından kulüpteki locasının iptal edilmesi ve bu konuda kendisine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığına yönelik iddialara ilişkin de Hull City Başkanı Ilıcalı, "Fenerbahçe benim aşkım tabii ki. Bu toplantı sadece Hull City için. Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceğim bir şey yarın gündemde olabilir ve bu toplantının önüne geçebilir. Fenerbahçe ile ilgili daha sonra sohbet ederiz" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE, FUTBOLCULAR İÇİN ARABİSTAN ÖNCESİ BİR POZİSYON ALDI"

Türkiye'nin transferde futbolcular için Arabistan'dan önce bir pozisyona geldiğine dikkat çeken Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"26 yaş üstü oyuncular için alternatif oldu. Bizim kozumuz 23-24 yaş grubundaki potansiyelli oyuncuların bize gelmek istemesi. Eskiden bu oyuncular Türkiye'ye gelebiliyordu. 10 yıl önce gelemiyordu. Şimdi tekrar geliyor. Bu, futbolun ekonomisiyle alakalı. Bu ekonomi büyüdüğü için önemli isimler Türkiye'ye gelebiliyor."

"AMİR'İN POZİSYONUNA PREMIER LİG TECRÜBESİ OLAN ADAYLARIMIZ VAR"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak takımda forma giyen Amir Hadziahmetovic'in, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağladığına vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Amir'in geçen sene çok faydası oldu. İşine aşık, Premier Lig'e çıkmamızda önemli rolü oldu. Transfer ekibi olarak Amir'in pozisyonuna Premier Lig tecrübesi olan ya da adından çok söz ettiren adaylarımız var. Önceliğimiz onlar. Amir mükemmel bir profesyonel, Premier Lig'e çıkmamızda bize büyük katkısı oldu" şeklinde konuştu.