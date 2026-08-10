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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Ali Camgöz: Bir aksilik çıkmazsa Arthur Masuaku'yla sözleşme imzalayacağız

        Ali Camgöz: Bir aksilik çıkmazsa Arthur Masuaku'yla sözleşme imzalayacağız

        Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, kulübün transfer gündemine ilişkin, "Masuaku şu an sağlık kontrolünde. Bir aksilik çıkmazsa sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        Konyaspor'dan Masuaku açıklaması!

        Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, bugün basın mensuplarıyla bir araya gelip, yeni sezonda kulübün yapacağı çalışmaları ve hedeflerini açıkladı.

        Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ali Camgöz, transferlerle ilgili açıklama yaptı.

        "DÜNYA KUPASI OYNAMIŞ OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

        Camgöz, “En kısa zamanda Konyaspor'a hak ettiği, Konyaspor'u yukarı taşıyacak transferleri yapacağız. Yıldız isim diye nitelendirebileceğimiz transferler olur mu, olmaz mı onu bilemeyeceğim. Çünkü şu an görüştüğümüz oyuncular içinde o tür oyuncular var. Kiralık da görüştüğümüz oyuncular var. Dünya Kupası oynamış oyuncular var. Bu arada görüştüğümüz genç, gelecek vadeden Konyaspor'un geleceğini kurtaracak. Biz Konyaspor'a tecrübeli oyuncular da transfer ediyoruz” diye konuştu.

        MASUAKU'YLA PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

        Süper Lig’de daha önce Beşiktaş forması giyen ve son olarak İngiltere'nin Sunderland takımında oynayan Demokratik Kongolu Arthur Masuaku ile prensipte anlaştıklarını duyuran Camgöz, “Masuaku şu an sağlık kontrolünde. Bir aksilik çıkmazsa sözleşmeyi imzalayacağız. Masuaku'dan sonra 10 yabancı hakkımızdan bir tane kalıyor. Diğer 2 tane de kontenjan oyuncusu alma hakkımız var. İnşallah en kısa zamanda bu hafta içinde mümkünse bu hafta içinde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

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