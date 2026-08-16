Amedspor: 3 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor, evinde Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Dia Sabia (2) ve Gökhan Gül'ün golleriyle sezona galibiyetle giriş yapan Diyarbakır temsilcisi, haftayı üç puanla tamamladı. Erzurumspor FK ise puansız kaldı.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 23:27 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor ile Erzurumspor FK karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Amedspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53 ile 62'de Dia Sabia, 70. dakikada da Gökhan Gül kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Amedspor Süper Lig'e 3 puanla başlangıç yaparken, Erzurumspor FK ise haftayı puansız kapattı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Diyarbakır temsilcisi, Kocaelispor'a konuk olacak. Mavi Beyazlılar, Galatasaray'ı ağırlayacak.
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