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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Amir Murillo: Üç puan için çok mutluyuz

        Amir Murillo: Üç puan için çok mutluyuz

        Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yendikleri mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Murillo, "Öncelikle bugün 3 puan için çok mutluyuz. Bireysel olarak ve takım performansımız çok bütün bir haldeydi, bütün olarak oynadık. Elimizden geleni yaptık ve attığımız goller de maç içerisinde yaptıklarımızın sonucu oldu." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        "Üç puan için çok mutluyuz"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ın ilk golünü atan Amir Murillo, maçın ardından konuştu.

        "ÇOK MUTLUYUZ"

        Murillo, "Öncelikle bugün 3 puan için çok mutluyuz. Bireysel olarak ve takım performansımız çok bütün bir haldeydi, bütün olarak oynadık. Elimizden geleni yaptık ve attığımız goller de maç içerisinde yaptıklarımızın sonucu oldu." dedi.

        Bireysel performansı için konuşan başarılı sağ bek, "Daha önce de söylediğim gibi, bu takım olarak yaptıklarımızın sonucu. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bugün kazanmayı çok istedik ve kazandık. Bu şekilde devam etmek ve takıma yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.

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        GOL AÇIKLAMASI

        Murillo, Avrupa Ligi'ndeki golleri için, "Bütün hafta hazırlandığımız şeyleri saha içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Ben de korner pozisyonunda doğru yerdeydim, top bana geldi, ben de golü attım." sözlerini sarf etti.

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