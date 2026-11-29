Arca Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.
Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, Arca Çorum FK deplasmanına konuk oldu. Kocaelispor, Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Daniel Agyei attı.
Ev sahibi Çorum'da 45+1. dakikada sarı kart gören Muhammed Diomande, cezalı duruma düştü. Diomande, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor, Çorum galibiyetiyle birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Burak Yılmaz'ın takımı Çorum FK ise ligde üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde 23 puana yükseldi. Çorum FK, 16 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kocaelispor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Trabzonspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.