Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'ne farklı galibiyetle başladı!

        Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'ne farklı galibiyetle başladı!

        Arda Turan yönetimindeki son şampiyon Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında Kudrivka'yı 5-1 mağlup ederek yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arda Turan'lı Shakhtar sezona farklı başladı!

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı.

        Son şampiyon Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşılaştı.

        Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira (3) ve Luca Meirelles'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle 5-1 kazandı.

        Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı

        İçişleri Bakanlığı: "15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar'da yakalandı."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu