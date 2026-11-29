Arsenal: 2 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal sahasında Manchester City ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 29 Kasım 2026 - 21:47 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaştı. Dev mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Man. City'nin gollerini 34. dakikada Erling Haaland ve 48'de Enzo Fernandez kaydetti. Arsenal'in golleri ise 40'ta Kai Havertz ve 83. dakikada ise Jurrien Timber'dan geldi.
Bu sonucun ardından Arsenal üst üste 2. beraberliğini aldı ve 29 puana yükselerek M. City ile 6 puanlık farkı korudu. Son 5 maçta kazanamayan Manchester City ise 23 puana ulaştı.
Ligin 13. haftasında Arsenal deplasmanda Brentford'a konuk olacak. M. City ise sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
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