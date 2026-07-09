Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu David DiLeo'yu kadrosuna kattı
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li forvet David DiLeo'yu renklerine bağladı.
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 18:22 Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu David DiLeo'yu transfer ettiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Son olarak Fransa ekiplerinden Le Mans forması giyen ABD'li forvet, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."
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