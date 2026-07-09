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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu David DiLeo'yu kadrosuna kattı

        Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu David DiLeo'yu kadrosuna kattı

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li forvet David DiLeo'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 18:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeşehir Koleji, David DiLeo'yu açıkladı!

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu David DiLeo'yu transfer ettiğini açıkladı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Son olarak Fransa ekiplerinden Le Mans forması giyen ABD'li forvet, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."

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