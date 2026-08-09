Başakşehir, Festy Ebosele'yi Erzurumspor FK'ya kiraladı
İstanbul Başakşehir, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele'nin Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 17:23 Güncelleme:
Başakşehir, İrlandalı futbolcusu Festy Ebosele'yi Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK'ya kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sağ bekin sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'da forma giyeceği belirtildi.
Ebosele, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta bir gol kaydetti.
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