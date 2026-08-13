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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehirli futbolcu Matchoi Djalo, Portekiz takımı Nacional'e transfer oldu

        Başakşehirli futbolcu Matchoi Djalo, Portekiz takımı Nacional'e transfer oldu

        İstanbul Başakşehir, Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun ülkesinin takımlarından Nacional'e transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 23:47 Güncelleme:
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        Başakşehir'den Portekiz ekibine gitti!

        Başakşehir'in orta saha oyuncusu Matchoi Djalo, ülkesinin takımlarından Nacional'in yolunu tuttu.

        Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional'e transfer olmuştur. Djalo'ya kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

        Portekiz'in Paços Ferreira takımından 2024'te transfer edilen Djalo, geçen sezonu Polonya ekibi Wisla Plock'ta geçirdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, turuncu-lacivertli formayla 11 resmi müsabakada mücadele etti.

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