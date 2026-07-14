Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildi

        Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildi

        Türkiye Voleybol Federasyonu, milli voleybolcu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 16:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bedirhan Bülbül sakatlandı!

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

        TVF'den A Milli Erkek Takımı oyuncularından Bedirhan Bülbül'ün sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

        "Oyuncumuz Bedirhan Bülbül'de oluşan sağ omuz ağrısı nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonrası omuz sıkışma sendromu tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır. Buna bağlı olarak oyuncumuz Sırbistan ile oynayacağımız müsabakanın kadrosuna dahil edilmemiş olup, iyileşme süreci gözlemlenerek ilerleyen müsabakalara dahil edilmesi öngörülmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı

        Ankara'da, Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat