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        Beşiktaş Kulübü ile BJK-Kabataş Vakfı Okulları arasında voleybolda işbirliği!

        Beşiktaş Kulübü, BJK-Kabataş Vakfı Okulları ile A takım hariç tüm voleybol altyapı ekipleri ve okullarını kapsayan işbirliği anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        Beşiktaş ile BJK-Kabataş Vakfı Okulları'ndan işbirliği!

        Beşiktaş Kulübü ile BJK-Kabataş Vakfı Okulları, A takım hariç tüm voleybol altyapı ekipleriyle okullarını kapsayan 10 yıl süreli işbirliği anlaşması imzaladı.

        Kulübün açıklamasına göre anlaşma, Beşiktaş Kulübü Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ve BJK-Kabataş Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu'nun katılımlarıyla yapıldı.

        Gerçekleştirilen işbirliğiyle Türkiye genelinde yapılacak tarama neticesinde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın gelecekteki kadrosunun oluşturulması ve altyapı sporcularının BJK-Kabataş Vakfı Okulları tam eğitim bursuyla desteklenmesi hedefleniyor.

        Anlaşma doğrultusunda voleybol altyapı takımlarıyla okulların yönetimi, siyah-beyazlı yönetim kurulunun koordinasyonunda BJK-Kabataş Vakfı Okullarında olacak.

        Beşiktaş'ın voleybol altyapı takımları, BJK-BJK-Kabataş Vakfı Okulları ismiyle müsabakalarda yer alacak. Tüm masraflar ise BJK-Kabataş Vakfı Okulları tarafından karşılanacak.

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