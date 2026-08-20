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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Vincenzo Italiano: Daha bitmiş bir şey yok

        Vincenzo Italiano: Daha bitmiş bir şey yok

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçının ardından konuşru. Her maçı kazanmak isteyen bir takım mantalitesi oluşturmaya çalıştıklarını belirten İtalyan teknik adam, "Böyle devam etmemiz gerekiyor. Daha aç olmamız gerekiyor. Aslında mantalitemizde hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Daha fazla gol atmamız gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor tabii ki gol atmak için" dedi. 3-0'lık skora rağmen henüz turu geçmediklerinin altını çizen Italiano, "İlk maçta üstünlüğü sağladık fakat daha bitmiş bir şey yok. Daha önümüzde 90 dakika var Litvanya'da" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 23:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Daha bitmiş bir şey yok"

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "DAHA AÇ OLMALIYIZ"

        Daha fazla gol şansı oluşturmaları gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Italiano, "Gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Buna devam etmemiz gerekiyor. Çünkü takım kazanmak istiyor. Her seferinde kazanmak istiyor. Bu mantaliteye sahip ve bunu da bence bugün gösterdik. İlk kornerden skoru açabildik, maçı açabildik. Bu yüzden mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Daha aç olmamız gerekiyor. Aslında mantalitemizde hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Bu yöne çevirmemiz gerekiyor mantalitemizi. Daha fazla gol atmamız gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor tabii ki gol atmak için. Bugün savunmadan da çok mutluyum. Bence şu ana kadar takım olarak harika savunma yapıyoruz. Özellikle top kapmamız, topu tekrar kazanmamız bence harika şu ana kadar. İlk maçta üstünlüğü sağladık fakat daha bitmiş bir şey yok. Daha önümüzde 90 dakika var Litvanya'da. Bugün mutluyum. Umarım bize karşı olan bu güven artacak ve daha da mutlu olacağız ileride" ifadelerini kullandı.

        "İLERİDE ROTASYONU ARTIRACAĞIZ"

        48 yaşındaki teknik adam, stoperlerin performansından memnun olduğunu da dile getirerek, "Rotasyon yapmak zorunda değilsiniz ama bazen de zorundasınız. Çünkü maçlar arasında az zaman oluyor, yorgunluk oluyor. Biliyorsunuz iki günde bir oynuyoruz ve o yüzden daha taze, daha dinç oyuncuları kullanmayı tercih edebiliyorsunuz bazen. Şu ana kadar gösterdiğimiz performans aslında çok yorucu bir performans olmadı. O yüzden çok rotasyon yapmadım ama ileride bunu artıracağız. İleride belki daha fazla oyunu değişikliği yaptığım maçlar görebileceksiniz. Haftaya Litvanya'da tekrar bir rövanş maçımız olacak. Yarın idman yapacağız, cumartesi günü yola çıkıyoruz. Pazar tekrar maçımız var. Bu durumlarda tabii ki rotasyon yapabiliyorsunuz çünkü yorgunluk olabiliyor. Üç stoperimi de şu ana kadar oynattım, üçünden de çok memnunum. Beni zorlamadılar, hepsinden memnun kaldım. Tabii ki burada seçim yapan benim. Umarım beni yanıltmazlar. Çünkü şu ana kadar onlardan memnunum ve bizim mantalitemiz ve ruhumuz sahada böyle olmalı. Seçim yaptığımda oynayan herkesin yüzde 100’ünü vermesi lazım" şeklinde konuştu.

        "TARAFTARLAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ"

        Siyah-beyazlı taraftarların Tüpraş Stadyumu’nda oluşturduğu atmosferden de övgüyle bahseden İtalyan teknik adam, şunları aktardı:

        "Maça iyi başladık, erken gol bulduk. Rakibi zor duruma sokmaya çalıştık. Bunlar tabii ki taraftarın sayesinde oldu çünkü onlar gerçekten bizim itici gücümüz. Gerçekten bu akşam 12. adam olduklarını söyleyebilirim. Bu sahada oynayan bir takım aç, istekli olamaz, aç olamaz ya da yüzde 100'ünü veremez gibi bir şey olamaz. Çünkü bu taraftar gerçekten bunu sağlıyor. Buraya çıktığınızda bunları yapmak zorundasınız. İlk dakikadan itibaren yüzde 100'ünü vererek koşmanız gerekiyor. Gerçekten inanılmaz bir stattı. Teşekkür etmek istiyorum bütün taraftarımıza. Mutlu olmama şansınız yok burada. Aynı zamanda bugün de avantajı aldık. Çok mutluyuz. Onlar sayesinde yaptık bunların hepsini. 90 dakika boyunca gerçekten bizi çok güzel desteklediler."

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        #beşiktaş
        #Italiano
        #Avrupa Ligi
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