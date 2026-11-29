Çorum FK taraftarları, iç sahada oynanan ve 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçının son anlarında teknik direktör Burak Yılmaz'a istifa tezahüratlarında bulundu.

Burak Yılmaz, bu esnada tribünlere cevap verdi. Burak Yılmaz'ın hareketi sosyal medyada görevi bırakacağı şeklinde yorumlanırken genç teknik adamdan yanıt geldi.

"BURADAYIM, BİR YERE GİTMİYORUM"

Maç sonunda tribünlere doğru yaptığı baş selamının anlamı sorulan Burak Yılmaz, istifa çağrılarının kendisini kırdığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir teknik direktör olarak beni kendi yerinize koyarsanız, Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak hoca istifa' diye bağırmak bir insanın tabii ki onurunu, gururunu kırar. Ben buraya beş maçlık, yedi maçlık, on maçlık gelmedim. Sayın başkanımız Savaş Balça'ya çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli, aynı zamanda bir abi. Onun vizyonuyla ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ancak sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı, olmadı. Çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum."

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Ekibiyle birlikte çok çalıştıklarını ve takımı iyi yerlere getirebileceklerine inandığını vurgulayan Burak Yılmaz, devre arasına kadar oynayacakları zorlu maçlarda alabildikleri tüm puanları toplamak istediklerini söyledi. Kendi oyun tarzına uygun oyuncuları kadroya katarak gelecek döneme iyi başlamayı hedeflediğini kaydeden genç teknik adam, "Bir teknik direktörü harcamak, bütün taraftarın el ele olup bunu söylemesi beni çok kırdı, çok yaraladı. Ben gitmiyorum, buradayım. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim, yine vazgeçmeyeceğim. Sayın başkanıma, Savaş abime teşekkür ediyorum. İnşallah onu mutlu ederim." şeklinde konuştu.