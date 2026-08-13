Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralove'u konuk ediyor... Deplasmandaki ilk maçı Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, skor ve taraftar avantajını kullanarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş - Hradec Kralove mücadelesine dair tüm detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşıyor...
İLK YARI SONUCU: 1-0
45' Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor...
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GOOOLLL! BEŞİKTAŞ 1-0 ÖNE GEÇTİ
40' Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Junior Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Vaclav Cerny, hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Adam Zadrazil'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.
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KRALOVE TEHLİKELİ GELDİ
37' Mick Van Buren'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Tom Sloncik'in yaptığı vuruşta Alexander Nübel topa hakim olmayı başarıyor.
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OH İSTEDİĞİNİ YAPAMADI
28' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor. Pozisyonun devamında topla buluşan Oh Hyeon-Gyu istediği vuruşu yapamıyor.
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İLK İSABETLİ ŞUT BEŞİKTAŞ'TAN
22' Orkun Kökçü'nün pasıyla topla buluşan İlhan Fakılı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Adam Zadrazil topa hakim olmayı başarıyor.
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik
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ELENİRSE RAKİP PANATHINAIKOS
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.
Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.
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KAZANIRSA RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.
Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.
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BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.
Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.
Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.
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KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi maçta da kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında da Hradec Kralove'u 1-0 yendi.
Takım savunmasının yanında Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun formu, kalede ise Alexander Nübel'in önemli kurtarışları rakiplere gol sevinci izni vermedi.
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TEK EKSİK OUATTARA
Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.
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BEŞİKTAŞ - KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.
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