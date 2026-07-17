Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cihan Kamer: 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir!

        Cihan Kamer: 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir!

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 16:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "1-2 pozisyon için ilave yapılabilir!"

        Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni düzenledi. İmza töreninde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıklamalarda bulundu.

        "1-2 POZİSYON İÇİN İLAVE YAPILABİLİR"

        Programda ilk olarak konuşan Cihan Kamer, futbol A takımı planlanması ve transfer süreçlerine dair bilgilendirmede bulundu. Yeni sezonu açtıklarını belirten Kamer, "Kamp çalışmalarını tamamladık. Ayın 21’inde önemli maçımız var. Bugün itibarıyla takımımız çalışmalara başlayacak. Türkiye’nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe’de. Bu süreç boyunca teknik kadromuz, eksik olduğumuz noktalarda takviye gereken noktalarda bu eksiklerimizi bildirdiler. Biz de yönetim olarak dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat Muriqi ile başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik. Greenwood noktasında çok gitgeller yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Doğru transfer, yıldız transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok ciddi rakiplerle mücadele ettik. 45 yıldır çalışıyorum, 45 yıldır bu kadar sorumlu, sıkıntılı süreç yaşamadım. 30 milyon taraftarımızın beklentisi, böyle değerli oyuncuları aramıza katmakta, transferin gerçekleşmesinde iki tane çok önemli değer vardı; birincisi başkanımız Aziz yıldırım, diğeri Greenwood’un kendisi. Yönetimdeki arkadaşlar çok çaba sarf ediyor. Beni en çok üzen bu süreçte, bizi zorlayan noktalara geldi. Spekülasyonlar çok arttı. 50 milyon, 60 milyon Euro'lar havada uçuştu. Son gün bu paraları ödeyen kulüpler de oldu. Başkanımız ‘24 saat içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz’ dedi. İkincisi, ‘serbest kalma bedeli ne kadar, 50 milyon serbest kalma maddesini veriyoruz’ dedi. Aziz Yıldırım olmasa bu transfer olmazdı. Greenwood’a çok teşekkür ediyorum. ‘Ya Fenerbahçe ya Marsilya’ dedi, hiç dönmedi. Elinde çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış kontratlar vardı. Ake de çok yardımcı oldu. O da Fenerbahçe’de oynamayı arzu etti. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. Taraftarlarımızdan 90 dakika destek istiyoruz. Oyuncuyu düşürecek tezahürat istemiyoruz. Tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Şampiyonlar Ligi’ne kalmak" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 15 Temmuz 2026 (Haluk Levent Emniyetteki İfadesinde Neler Söyledi?)

        10'uncu yılında hain darbe girişimine ilişkin hangi yeni bilgiler ortaya çıktı? Haluk Levent ifadesinde neler dedi? Özel'in CHP'ye çağrı heyeti başvurusu nasıl sonuçlanır? Kılıçdaroğlu neden "FETÖ, Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor" dedi? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Habertürk An...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve