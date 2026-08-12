Çorum FK, Fildişi Sahilli orta saha Muhammed Diomande'yi renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, orta saha oyuncusu Mohamed Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 21:05 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Mohamed Diomande'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Mohamed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.
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