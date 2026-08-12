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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çorum FK Çorum FK, Fildişi Sahilli orta saha Muhammed Diomande'yi renklerine bağladı

        Çorum FK, Fildişi Sahilli orta saha Muhammed Diomande'yi renklerine bağladı

        Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, orta saha oyuncusu Mohamed Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 21:05 Güncelleme:
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        Çorum FK'ya Fildişili orta saha!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Mohamed Diomande'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Mohamed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.

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