Dursun Özbek: Çocukların sporla buluşması için elimizden geleni yapıyoruz

İstanbul Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde yer alan Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'nde yeni yapılan hizmet birimleri ve sosyal donatıların açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün katıldı.

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Açılışı gerçekleştirilen sosyal donatılar arasında sarı-kırmızılı kulüp ile Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği iş birliğinde yapılan20x40 metre ölçülerinde modern halı saha da yer aldı.

"ÇOCUKLARIN SPORLA BULUŞMASI İÇİN GALATASARAY KULÜBÜ OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük ve önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Spor kulübü olmasına rağmen birçok sosyal etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün katılım yaptığımız da bunlardan bir tanesi. Geçen sene satranç için gelmiştik. O zaman da bu sahanın yapılması konusunda mutabakata varmıştık. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği, buradan ellerini hiç çekmedi. Çocukların sporla buluşması için Galatasaray Kulübü olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar, büyürken, yetişirken spora büyük ihtiyaç duyuyor. Bu faaliyetler onun için çok güzel. Tesis çok güzel olmuş. Çocuklar belli yaşa gelinceye kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Spor da bunlardan biri. Hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği Başkanı Ata Seyisoğlu Dilmen ise, "Bu etkinlikten dolayı mutlu ve gururluyuz. Önce burada bir satranç evi yaptık. Burada çocuklarımıza eğitim verdik. Aralarından Türkiye'de dereceye girenler de çıktı. Sonrasında ikinci adım olarak bir futbol sahası yaptık. Bir de umut serası yaptık. Bunlardan dolayı çok mutluyuz. Başkanımız da açılışımıza gelerek bizlere onur verdi. Burada bir de basketbol sahası var. Orayı da başkanımız Dursun Özbek'in destekleriyle Galatasaray Kulübü'nün altyapılarına kazandırdık" dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün, çocuklarla futbol oynadı.