Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt: Beklentilerin farkındayız!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:

"Bugün sözlerime başlamadan önce, kulübümüzün kurucusu ve ilk başkanı, kulübümüzün ebedi lideri Ali Sami Yen'i rahmet, minnet ve sevgiyle anmak istiyorum. Bu sabah kabri başında kendisini dualarla yad ettik. Ali Sami Yen, yalnızca bir spor kulübü kurmadı, bir duruşun ve bir vizyonun temellerini attı. Bizlere düşen en büyük sorumluluk da onun ve arkadaşlarının mirasını aynı değerlerle daha da ileriye taşımaktır. Hepimizi sevince boğan bir konu da voleybol takımımızın elde ettiği şampiyonluk. Gururlandık. Bu takıma katkı veren bir takım olmaktan da büyük bir sevinç ve gurur duyduk. Emeği geçen herkese Galatasaray adına ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkış."

🗣️ Dursun Özbek: Voleybol Milli Takımımızın başarısı karşısında gururlandık. Bu takıma katkı veren bir kulüp olmaktan büyük sevinç duyduk.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/pNo1d9IDme — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"Bugün Galatasaray tarihinde belki de ilk kez kurumlarımız arasında bu denli güçlü ve samimi bir iş birliği yapılmıştır. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı ile son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İhtiyacımız olan her anda yanımızdalar, biz de talep dahi beklemeden onların yanında olmaya devam ediyoruz. Başkanlık dönemimde ilk kez bütçemize Galatasaray Eğitim Vakfı'na aktarılmak üzere bir pay koyduk. Kulübümüzün eğitim vakfına ve diğer Galatasaray kurumlarına sağladığı destek, bütçede yer alan bu kalemin kat be kat üzerindedir. Bütçede görünen bu rakam, bugüne kadar verdiğimiz desteğin yanında devede kulak kalmaktadır. Bu konudaki desteğimiz, bütçedeki rakam ile değerlendirilemez."

🗣️ Dursun Özbek: Ali Sami Yen, yalnızca bir spor kulübü kurmadı; asırları aşan bir kültürün, bir duruşun ve bir vizyonun temellerini attı.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/zsIFq4gThL — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

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"DANIŞMANLARIMIZLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER..."

"Danışmanlarımızla ilgili eleştiriler... Galatasaray, bugün ulaştığı büyüklük ve faaliyet hacmi ile yalnızca yönetim kurulu üyelerinin omuzları üzerinde taşınacak bir yapı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle siz değerli üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda destek alıyoruz. Gayrimenkul ve iletişim çalışmaları ve birçok alanda çok değerli üyelerimizin, geçmiş dönem yöneticilerimizin görüşlerine başvuruyor ve bilgilerinden faydalanıyoruz. Bunun bir zafiyet değil, tam aksine Galatasaray kültürünün en önemli güçlerinden biri olduğuna inanıyorum. Ortak akıl, istişare ve dayanışma, Galatasaray'ın en önemli değerlerindendir. Galatasaray'a katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

"ELEŞTİRİ GALATASARAY KÜLTÜRÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

"Farklı görüşleri sansürlediğimiz yönündeki iddiaları kabul etmemiz mümkün değil. Gerek yöneticiliğim gerek başkanlığım döneminde şahsım ve yönetim hakkında çok ağır eleştiriler, zaman zaman iftira boyutuna varan yazılar yayınlandı. Buna rağmen bugüne kadar bu yazıları engellemeye, yazan kişiler üzerinde herhangi bir engellemeye çalışmadım. Bundan sonra da böyle bir anlayışımız olmayacaktır. Eleştiri, Galatasaray kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yeter ki yalana sapmasın ve saygı sınırları içerisinde yapılsın. Benim ve arkadaşlarımın tüm gayesi, tüm Galatasaray kurumları ile omuz omuza vererek, ortak aklı hakim kılarak, birbirimize güç vererek kulübümüzü ve camiamızı daha da ileriye taşımaktır. Bugüne kadar olduğu gibi sevgi iklimini tahsis etmeye ve bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz."

🗣️ Dursun Özbek: Farklı görüşleri sansürlediğimiz yönündeki iddiaları kabul etmemiz mümkün değil.



Gerek yöneticiliğim gerekse başkanlığım döneminde, şahsım ve yönetim hakkında çok ağır eleştiriler, zaman zaman iftira boyutuna varan yazılar yayımlandı. Buna rağmen bugüne kadar bu… pic.twitter.com/J3PNXqmaUP — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

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MECİDİYEKÖY VE ASLANTEPE PROJELERİ

"Değerli arkadaşlar, Mecidiyeköy Projesi'ni teslime başladığımız için çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu projemizle kulübümüze önemli bir gelir sağlayacağımıza inanıyorum. Aslantepe projesinde şu anda fore kazık uygulaması devam ediyor. Burada en hızlı şekilde ilk aşamayı tamamlayacağız. Aslantepe projesini, futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmesi gayretinin içinde olanları görüyorum; biz Aslantepe'nin finansman modelini belirlemiş durumdayız. Bu projenin transferlerle en ufak ilişkisi bulunmamaktadır. Aslantepe Projesi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projenin finansman modelini de belirledik. Aldığımız yetkiye uygun olarak en uygun ve en hızlı olarak projenin ilk aşamasını tamamlayacağız. Adamız ve Kalamış Tesislerimiz, siz değerli üyelerimize yakışır şekilde kullanıma sunuldu. Adamızda arkadaki etkinlik alanı çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa sürede onu da tamamlayacağız. Size verdiğimiz bir söz var. O etkinlik alanından gelecek geliri, su sporlarında kullanacağız."

🗣️ Dursun Özbek: Aslantepe projesini, futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirme gayreti içinde olanları görüyorum.



Biz, Aslantepe'nin finansman modelini belirlemiş durumdayız. Bu projenin transferlerle en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/DTL055SxFU — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"11 MİLYAR TL'LİK GELİR ÖNGÖRÜYORUZ"

"Riva projesinde ikinci etap dediğimiz kısımda 624 villa var. İkinci etabı da iki faz şeklinde yapıyoruz. İkinci etabın birinci fazında 293 tane villa var. Bu bölümde inşaat ve satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen satışlardan, satışların bir kısmı peşin, bir kısmı vadeli olarak yapılıyor. Yapılan satışlardan isabet eden, vade farkları da dahil olmak üzere, bugüne kadar yapılan satışlardan 4.1 Milyar TL gelir elde edildi. Henüz satılmamış villaların bugünkü değeri ise yaklaşık 3.8 Milyar TL değerindedir. Yalnızca birinci fazdan kulübümüze beklenen net gelir, bugünkü değerlerle yaklaşık 3.3 Milyar TL'dir. İkinci faz ise, ikinci etabın ikinci fazı ise 331 villadan oluşuyor. Bu bölümün ihalesi yapılmadı ve inşaata başlanmadı. Bugünü piyasa koşulları dikkate alındığında, ikinci etaptan beklenen gelir yaklaşık 8 Milyar TL'dir. Bunun yanında proje kapsamında yer alan ticari alanlardan da 1 Milyar TL net gelir beklenmektedir. Finansal giderleri düştükten sonra, kulübümüze 11 Milyar TL'lik net gelir öngörüyoruz."

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"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"

"Galatasaray taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiğini ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Hep geç kaldığımız söylendi transferde. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonlarında kupayı kaldıran Galatasaray oldu! Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz eleştirildik. Yaptığımız transferlere bir bakın. Icardi, Osimhen... Bunların hepsi eylül ayında gerçekleşti."

💥 "Bunları ilk kez duymuyoruz"



🗣️ Dursun Özbek: Son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapmadığı söyleniyor. Değerli arkadaşlar, bunları ilk kez… pic.twitter.com/unpWsjWRMz — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"HER YAZ GEÇ KALDIĞIMIZ SÖYLENDİ!"

"2023'te yine aynı eleştirileri aldık. Geç kaldığımız söylendi. Biz yine günlük bu tartışmaların içine girmedik, doğru olanı yapmak için çalıştık ve kupayı kaldıran sezon sonunda yine Galatasaray oldu. 2024-2025'te de aynı şeyler konuşuldu. O sezon da şampiyon tamamladık. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yapıldı. Her yaz geç kaldığımız, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz, başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Son 4 sezonda değişmeyen bir gerçek var, şampiyon olan Galatasaray! Hadi bir sezon şampiyon olmaya tesadüf diyelim, ikinci sezon da şansına şampiyon olduk... Ya arkadaşlar 4 sene arka arkaya şampiyon oluyoruz."

"BİR KURUŞUN HESABINI YAPMAMIZ LAZIM"

"Transfer yapmak, yalnızca bir oyuncuyla sözleşme imzalamak değildir. Takımın ihtiyacını doğru belirlemek, teknik heyetin görüşü almak, oyuncunun kalitesini ve karakterini değerlendirmek ve kulübün ekonomisini de korumaktır. Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmalıyız. Bugün atılan yanlış bir imza, kulübün gelecek yıllarını da etkileyebilir. Sorumluluğumuzu her gün hatırlayarak, bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız."

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"BÖYLE Mİ YAPILIR TRANSFER!"

"Transfer çok gizli yürütülmesi, çok saklı tutulması gereken bir husus. Yapılan eleştirilerin hepsinde 'Bize niye bilgi vermiyorsun' var. 'Falancayı alıyoruz he!' mi diyeceğiz? Böyle mi yapılır transfer? Bakın bir Dünya Kupası geçirdik, bazı Avrupa takımları, sezonu yeni açtı. Transferin bir alışveriş olduğunu, alışverişi yaparken de nelere dikkat edilmesi konusunu çok iyi biliyoruz.""

"16 TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

"8 sene geçiyor, Galatasaray'a başkan olarak hizmet ediyorum. Bu 8 senede 16 transfer dönemi geçirdik. Çok başarılı olduğumuz dönemler de oldu, hatalar, uyum sağlayamayanlar da oldu. Elbette bunlardan bir ders çıkardık. Galatasaray'ın bize emanet ettiği bütçeyi en iyi şekilde kullanmanın peşindeyiz."

"BAŞKAN FREN YAPIYOR, ÖYLE Mİ?"

"Başkan transfere fren yapıyor' diyorlar. Öyle mi? Türk futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Galatasaray, En büyük yıldızları Türkiye'ye getirmiştir. Bu hususta zerre kadar tereddümüz yok, sizin de olmasın. Transfer olayı bir alışveriştir. Elbette pazarlıklar, oyuncuların kalitesi, bize uyum sağlayıp sağlayamayacağı çok hassas bir şekilde takip edilmelidir."

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"EN UYGUN TRANSFERİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

"Ben ve arkadaşlarım, futbol takımımızın en üst seviyede başarılı olması için, bu sene inşallah Avrupa'da da sizleri gururlandıracak sonuçları almak istiyoruz. Galatasaray'ın şartlarına en uygun transferi yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız zerre kadar ödün vermeden devam etmektedir."

"FEDERASYONUN GETİRDİĞİ ŞARTLAR VAR"

"Federasyonun getirdiği şartlar var. Şu kadar yabancı oyuncunuz olabilir diyor, harcama limiti bu kadar diyor. Allah'a şükür, Galatasaray'ın harcama limitlerinde de şampiyon olduğunu görüyoruz. Ama bu bize istediğiniz gibi harcayın demiyor, amacım Galatasaray'a en iyi transferi yapmak. En iyi takımı kurmak için eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Transfer konusunda yazılan çizilenlerde provokasyon ve farklı maksatlar bulunmaktadır. Hiç ilgilenmediğimiz, hiç gündemimizde olmayan onlarca oyuncular yazılıp çiziliyor. Bu söylediğimden sonra bir düşünün, bunlar niye yazılır? Kulübün yapacağı transfer sayısı bellidir. Bir amacı olduğunu düşünüyorum yönetim açısından baktığım zaman."

"İMZA ATMAYACAĞIM!"

"Galatasaray'a katkı vermeyecek, Galatasaray'a ekonomik olarak uzun yıllar sıkıntı verecek, Galatasaray'a fayda vermeyecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağım. Eksikler çerçevesinde en kuvvetli takımı oluşturmak için transfer yapacağız. Bizim için önemli olan, transferin hangi gün açıklandığı değil. Bizim için önemli olan, transferin ne kadar fayda sağlayacağı."

"HEDEFİMİZ YALNIZCA TÜRKİYE DEĞİL"

"Galatasaray, yeni sezona hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadro ile başlayacak. Hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değil, Avrupa'da da Galatasaray'a yakışan sonuçları almak istiyoruz. Temmuz'da eleştiriler başlar, Ağustos'ta sabırsızlık artar ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır! Biz günü kurtaran kararlar değil, sezonu kazanan kararlar almak istiyoruz. Yeni sezonda da aynı anlayışla devam edeceğiz."