Erzurumspor FK: 0 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Erzurumspor FK ile Corendon Alanyaspor hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 22:17 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Erzurumspor FK ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren iki takımın mücadelesi, merkezdeki sahada oynandı.
İki ekibin de gol bulamadığı müsabaka, 0-0 berabere tamamlandı.
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