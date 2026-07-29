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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Normal sezon 24 Eylül'de başlayacak!

        Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Normal sezon 24 Eylül'de başlayacak!

        Euroleague'de normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final-Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu!

        Euroleague'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı. Eurolaegue'de normal sezon 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak ve 16 Nisan Nisan Cuma günü sona erecek. Play-In maçları 20 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Play-offlar da 27 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Final-Four organizasyonu ise 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

        Normal sezonun ardından ilk 6 sırada yer alan takımlar doğrudan play-off’lara çıkacak. İlk 6 sıradan sonraki 4 ekip ise Play-In oynayacak.

        Bu sezon Euroleague'de 20 takım yer alacak, Türkiye'den A. Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadele edecek. Sezonun ilk Türk derbisi ise 7. hafta Efes ile Beşiktaş arasında oynanacak.

        Euroleague'de ilk hafta programı şöyle:

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        24 Eylül Perşembe

        Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas

        Dubai Basketball - Real Madrid

        Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih

        Barcelona - A. Efes

        Baskonia - Olympiakos

        LDLC Asvel - Maccabi Tel Aviv

        Panathinaikos - Paris Basketball

        25 Eylül Cuma

        Beşiktaş - Valencia Basket

        Fenerbahçe - Virtus Bologna

        Partizan - Olimpia Milano

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