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        Haberler Spor Transfer Basketbol Fenerbahçe, Marcus Bingham'ı kadrosuna kattı

        Fenerbahçe, Marcus Bingham'ı kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        Bingham Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Basketbol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Sarı-lacivertli ekip, son olarak Unics Kazan forması giyen 2000 doğumlu Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.’a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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