Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, son Avrupa kupası maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 18 Ağustos Salı günü oynayacakları Olimpik Lyon maçı öncesi rotasyona gitti.

Kartal, Sturm Graz'ı 1-0 yendikleri üçüncü eleme turu rövanş maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de sezonu başkentte açan sarı-lacivertli takımda kaleye Tarık Çetin geçti. Tarık, geçen sezon dört maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.

Bu sezonki dört Şampiyonlar Ligi eleme maçında görev yapan Mert Günok sakatlığı, Brezilyalı Ederson ise cezası nedeniyle başkente getirilmedi.

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Kartal; Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

Teknik direktör Kartal, Gençlerbirliği mücadelesinde Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Kuzey Sapaz, Yiğit Efe Demir, Brown, Semedo, Kante, Bartuğ Elmaz, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muric ve Dorgeles Nene yer aldı.

Fenerbahçe'nin dün imza töreni düzenlediği golcü futbolcu Romelu Lukaku, başkent kafilesine dahil edilmedi.

LİGDE AKE İLK KEZ, İRFAN CAN 314 GÜN SONRA...

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez boy gösterdi. Manchester City'den transfer edilen Ake, bu sezon Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki dört eleme maçında da oynamıştı.

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Kiralık olarak gittiği Kasımpaşa'dan dönen İrfan Can Kahveci, ligde Fenerbahçe formasını 314 gün sonra yeniden giydi. İrfan Can, Fenerbahçe formasıyla ligde en son 5 Ekim 2025'te Samsunspor'a karşı sahaya çıkmıştı.

İSMAİL KARTAL LİGDE 811 GÜN SONRA F.BAHÇE KULÜBESİNDE

Sarı-lacivertli ekipte sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, 811 gün sonra Süper Lig'e döndü.

Kartal, bu karşılaşmadan önce son lig maçına yine Fenerbahçe'nin başında 26 Mayıs 2024'te çıkmıştı.

65 yaşındaki teknik adam, böylece iki sezon aranın ardından yeniden bir lig maçında Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde görev aldı.

2023-2024 sezonuna Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde oynanan 38 maçta 99 puan toplayıp sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

G.BİRLİĞİ'NDE KALE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A EMANET

Ev sahibi Gençlerbirliği'nde yeni transferlerden İrfan Can Eğribayat, başkent ekibiyle ilk resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'den transfer edilen İrfan Can, eski takımına karşı Gençlerbirliği'nin kalesini korudu.

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Başkent ekibi, maça İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Adama Traore, Franco Tongya ve Sekou Koita'dan oluşan 11'le başladı.

Geçen sezon sakatlıklarından dolayı lisansları dondurulan Peter Etebo ve Moussa Kyabou'nun yanı sıra yeni transferler Salih Uçan ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu, yedek kulübesinde teknik direktör Metin Diyadin'den görev bekledi.

Antrenmanda sakatlanan yeni transfer Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ise kadroya dahil edilmedi.

TRİBÜNLER DOLDU

Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Gençlerbirliği'nin taraftarları, stadı doldurdu.

Kale arkası tribünlerinden biri, geçen sezon "Dört büyükler"le yapılan maçlarda olduğu gibi tamamen rakip takım seyircisine açıldı. Kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini alan yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli futbolsever, takımlarını destekledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleriyle stattan takip etti.

Ayrıca sarı-lacivertli kafileyi, konakladıkları otelden Eryaman Stadı'na çok sayıda taraftar uğurladı.

Öte yandan Oğuzhan Aksu'nun düdük çaldığı Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, VAR'da İskoç hakem Andrew Donaldson Dallas görev yaptı.