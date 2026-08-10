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        Matteo Guendouzi'den Sturm Graz yorumu: Zor olacağını biliyoruz

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Matteo Guendouzi, Sturm Graz maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransız orta saha maça hazır olduklarını belirterek, "İlk maçta aldığımız sonuçla öz güvenli geldik ve sahamızda iyi bir maç çıkardık. Hazırız, zor olacağını biliyoruz çünkü kendi evlerinde oynayacaklar ama biz hazırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        "Zor olacağını biliyoruz"

        Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Surm Graz karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

        Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Guendouzi, "Yarın takım için önemli bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Bizler bu maça hazırız. Neler olacağını göreceğiz. İlk maçta aldığımız sonuçla öz güvenli geldik ve sahamızda iyi bir maç çıkardık. Hazırız, zor olacağını biliyoruz çünkü kendi evlerinde oynayacaklar ama biz hazırız." diye konuştu.

        Her zaman takımı için oynayan bir isim olduğunu aktaran Guendouzi, şöyle devam etti:

        "KANTE İLE OYNAMAK BİR GURUR"

        "Ben sahaya çıktığım andan itibaren takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan takımın kazanması. Taraftarlar için galibiyet elde etmek, maçları kazanmak, en iyisini yapmak ve kupalar kazanmak. Bunlar olduktan sonra bireysel şeyleri umursamıyorum. Şampiyon oluyorsak benim için en önemli şey odur. Kante gibi biriyle oynayınca işler çok kolay oluyor. Bana göre hala dünyadaki en iyi orta sahalardan biri. Hem defansif hem toplu oyunda onunla oynarken işler kolaylaşıyor. Onunla oynayınca kendimi öz güvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur. Biz her zaman en iyimizi vermeye çalışıyoruz. İşlerin iyi gitme sebebinin bu olduğunu düşünüyorum."

        "ZIDANE İLE GÖRÜŞMEDİM"

        Guendouzi, bir gazetecinin Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile görüşüp görüşmediği yönündeki sorusuna, "Kendisiyle görüşmedim ama ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her şeyden önce iyi performans göstermem gerekiyor. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Benim yaptığım tek şey kulübümdeki performansıma odaklanmak." diyerek sözlerini tamamladı.

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