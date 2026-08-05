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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de N'Golo Kante gelişmesi! UEFA kadrosuna eklendi

        Fenerbahçe'de N'Golo Kante gelişmesi! UEFA kadrosuna eklendi

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken N'Golo Kante'yi listeye ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 00:11 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de N'Golo Kante gelişmesi!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı.

        Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'ya bildirdiği kadrodan Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante listeye eklendi.

        Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

        Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.

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