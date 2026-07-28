Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli kulüp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante'nin bu sabah sağlık kontrollerinden geçtiğini ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacağını açıkladı. Ayrıca son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle Sidiki Cherif'in Gornik Zabrze maçı kamp kadrosuna alınmadığı belirtilirken, genç futbolcunun sağlık durumunun kulübün sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamalar şu şekilde:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kante, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.

Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe Kulübü, Gornik Zabrze maçının kadrosunu da açıkladı. Kante ve Cherif'in yanı sıra sakatlığı süren Vedat Muriqi ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kafilesi:

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