Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sidiki Cherif ve N'Golo Kante Gornik Zabrze maçında yok!

        Sidiki Cherif ve N'Golo Kante Gornik Zabrze maçında yok!

        Fenerbahçe, izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini ve Samandıra'da takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle Sidiki Cherif'in Gornik Zabrze maçı kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'den Cherif ve Kante açıklaması!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli kulüp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante'nin bu sabah sağlık kontrollerinden geçtiğini ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacağını açıkladı. Ayrıca son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle Sidiki Cherif'in Gornik Zabrze maçı kamp kadrosuna alınmadığı belirtilirken, genç futbolcunun sağlık durumunun kulübün sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

        REKLAM

        Konuyla ilgili yapılan açıklamalar şu şekilde:

        "2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kante, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.

        Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe Kulübü, Gornik Zabrze maçının kadrosunu da açıkladı. Kante ve Cherif'in yanı sıra sakatlığı süren Vedat Muriqi ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı.

        İşte Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kafilesi:

        #resim#1384238#

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öldürülen 3 kişi, saldırıya uğradıkları mezarlıkta son yolculuklarına uğurlandı

        BATMAN'da mezarlık ziyaretinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Direk (61) ile oğlu Ercan Direk (27) ve yeğeni Ebubekir Direk (26), olayın yaşandığı Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!