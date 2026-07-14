Fenerbahçe, Ignas Sargiunas'ı açıkladı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Ignas Sargiunas'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Rytas takımında forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
KARİYERİ
Litvanya Milli Takımı'nda da görev yapan Sargiunas, Rytas ile geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
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