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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan galibiyet yorumu: Gelişiyoruz, daha yolumuz var

        İsmail Kartal'dan galibiyet yorumu: Gelişiyoruz, daha yolumuz var

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz'ı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu. Takımının çok iyi bir futbol ortaya koyduğunu belirten Kartal, "Neyi çalıştıysak oyuncuların bunu sahada ortaya koyması, bu şekilde maçı kazanmamız bizleri çok memnun etti. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu akşam 2-0 kazandık 3 ya da 4 olabilirdi ve neredeyse hiç pozisyon vermedik" dedi. Rövanş karşılaşması için de konuşan tecrübeli teknik adam, "Rövanşa 0-0 gibi giderek iyi futbolla bu turu geçmek istiyoruz. Gelişiyoruz, daha yolumuz var" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 00:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Gelişiyoruz, daha yolumuz var"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyetten dolayı oyuncularını ve ekibini tebrik etti.

        Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Ekip olarak bu maça iyi hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Antrenmanlarda kendi oyunumuzu oynamamız için her geçen gün daha iyi uyum yakalayarak adım adım geliştiğimizi görebiliyorum. Neyi çalıştıysak oyuncuların bunu sahada ortaya koyması, bu şekilde maçı kazanmamız bizleri çok memnun etti. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu akşam 2-0 kazandık 3 ya da 4 olabilirdi ve neredeyse hiç pozisyon vermedik." diye konuştu.

        "RÖVANŞA 0-0 GİBİ GİDECEĞİZ"

        Şampiyonlar Ligi seviyesinin zor olduğunu ve ikinci maçta aynı ciddiyetle sahada olacaklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

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        "Rövanşa 0-0 gibi giderek iyi futbolla bu turu geçmek istiyoruz. Taraftarlarımıza maçın başından sonuna kadar desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Desteklerine her zaman ihtiyacımız var. Gelişiyoruz, daha yolumuz var. Oyuncularım istekli, yapacaklarımızı görebiliyorum. Oyuncularımla gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Dün gece özel bir toplantı yaptık. Oyuncularımın geri bildirimleri oldu. Kendileriyle konuştuk ne düşünüyorlar, bu oyun nereye gidiyorlar diye. Güzel geri bildirimleri oldu. Oyunumuzla ilgili toplantılar yaptık. Bunların adım adım ortaya çıkması bizi mutlu ediyor."

        "GREENWOOD ÇOK ÇALIŞIYOR"

        Kartal, Greenwood ve Kante'nin performansına ilişkin şöyle konuştu:

        "Greenwood'un kalitesini tartışmaya gerek yok. Bu konuda başkanımıza yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu transfer büyük mücadeleyle gerçekleşti. Kendisi çok çalışıyor ne söylersek hepsini yerine getiriyor ve çok alçakgönüllü. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Bir dahaki maçta tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım ilerliyoruz. 1 hafta sonra yüzde yüze yakın hazır olacağını düşünüyorum. Kante yeni geldi ama kısa zaman da olsa akıllı bir oyuncu. Çalışmayı seven bir oyuncu, o pozisyonu nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük. Bu rakibe göre kendisine görev verdik. Yüzde yüz hazır olduğunu söyledi. Bunu antrenmanda bize gösterdiği için kendisine ilk 11'de şans verdik. Onun da gelişime ihtiyacı var, yükseleceğini düşünüyorum."

        "KEREM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OYUNCU"

        Sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin durumunu yarın öğreneceklerini aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kerem bizim için çok önemli oyuncu. İlk devre birkaç top kaybı yaptı iyi niyetiyle. Devre arası kendisiyle konuştum. Biraz daha topa sahip olman lazım, orta sahaya baskılarda yardım etmen lazım dedim. Çok çizgide kalıyorsun dedim. İkinci yarı bunları yaptı. Özverili mücadele etti. Onu da tebrik ederim."

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