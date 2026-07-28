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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe, Zabrze'ye geldi: Aziz Yıldırım takımı yalnız bırakmadı!

        Fenerbahçe, Zabrze'ye geldi: Aziz Yıldırım takımı yalnız bırakmadı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında yarın TSİ 21.00'de Gornik Zabrze'nin konuğu olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Zabrze'ye geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli oyuncuları Polonya deplasmanında yalnız bırakamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Zabrze'ye geldi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Zabrze'ye geldi.

        İstanbul'dan uçakla Katowice Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, ardından kendileri için ayrılan 3 otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

        Fenerbahçe kafilesini konakladıkları otelde bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Oyuncular, futbolseverlere imza verdikten sonra otele giriş yaptı.

        BAŞKAN YILDIRIM TAKIMLA GELDİ

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımını Polonya'da yalnız bırakmadı.

        Sarı-lacivertli kafileye, başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat, Mehmet Aydın, Feridun Geçgel, Savaş Adalet ve Yasemin Babayiğit eşlik etti.

        Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Nelson Semedo, TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

        Fenerbahçe, yarın TSİ 21.00'de Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

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