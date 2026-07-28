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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Milletler Ligi finallerinde ilk kez sahaya çıkacak!

        Filenin Efeleri, Milletler Ligi finallerinde ilk kez sahaya çıkacak!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi finallerinde ilk kez sahaya çıkacak. VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri ilk kez VNL finalinde sahnede!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı, yarın Çin'de başlayacak.

        Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarının katılımıyla 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonun 2026 finallerine, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

        Bu sezon VNL'deki 3. deneyimini yaşayan ay-yıldızlılar, ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde, turnuvadaki en iyi derecesi 4'üncülük olan (2021, 2024, 2025) Slovenya ile karşılaşacak.

        Grup aşamasında 6. sırada yer alan Türkiye ile puan tablosunu 3. bitiren Slovenya arasındaki maç, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

        İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç da Slovenya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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        Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

        TÜRKİYE İLK İKİ SEZONUNDAKİ GALİBİYET SAYISINI 2'YE KATLADI

        VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.

        Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.

        KOVAC ETKİSİ

        Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı.

        2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.

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        Türkiye'nin final etabındaki kadrosu ve çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        KADRO

        Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

        Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

        Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

        Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı

        Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

        ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

        Yarın:

        10.00 Slovenya-Türkiye

        14.30 Japonya-Çin

        30 Temmuz Perşembe:

        10.00 İtalya-ABD

        14.30 Polonya-Ukrayna

        EN BAŞARILI TAKIM POLONYA

        Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.

        Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.

        Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.

        Geride kalan 7 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde madalya mücadelesi veren takımlar şöyle:

        Yıl Final 3'üncülük maçı
        Şampiyon Skor 2'nci 3'üncü Skor 4'üncü
        2018 Rusya 3-0 Fransa ABD 3-0 Brezilya
        2019 Rusya 3-1 ABD Polonya 3-0 Brezilya
        2021 Brezilya 3-1 Polonya Fransa 3-0 Slovenya
        2022 Fransa 3-2 ABD Polonya 3-0 İtalya
        2023 Polonya 3-1 ABD Japonya 3-2 İtalya
        2024 Fransa 3-1 Japonya Polonya 3-0 Slovenya
        2025 Polonya 3-0 İtalya Brezilya 3-1 Slovenya

        NOT: Organizasyon 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

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