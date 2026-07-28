Filenin Efeleri, Milletler Ligi finallerinde ilk kez sahaya çıkacak!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı, yarın Çin'de başlayacak.

Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarının katılımıyla 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonun 2026 finallerine, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Bu sezon VNL'deki 3. deneyimini yaşayan ay-yıldızlılar, ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde, turnuvadaki en iyi derecesi 4'üncülük olan (2021, 2024, 2025) Slovenya ile karşılaşacak.

Grup aşamasında 6. sırada yer alan Türkiye ile puan tablosunu 3. bitiren Slovenya arasındaki maç, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç da Slovenya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

TÜRKİYE İLK İKİ SEZONUNDAKİ GALİBİYET SAYISINI 2'YE KATLADI

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.

Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.

KOVAC ETKİSİ

Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı.

2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.

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Türkiye'nin final etabındaki kadrosu ve çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

KADRO

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Yarın:

10.00 Slovenya-Türkiye

14.30 Japonya-Çin

30 Temmuz Perşembe:

10.00 İtalya-ABD

14.30 Polonya-Ukrayna

EN BAŞARILI TAKIM POLONYA

Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.

Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.

Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.

Geride kalan 7 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde madalya mücadelesi veren takımlar şöyle:

Yıl Final 3'üncülük maçı Şampiyon Skor 2'nci 3'üncü Skor 4'üncü 2018 Rusya 3-0 Fransa ABD 3-0 Brezilya 2019 Rusya 3-1 ABD Polonya 3-0 Brezilya 2021 Brezilya 3-1 Polonya Fransa 3-0 Slovenya 2022 Fransa 3-2 ABD Polonya 3-0 İtalya 2023 Polonya 3-1 ABD Japonya 3-2 İtalya 2024 Fransa 3-1 Japonya Polonya 3-0 Slovenya 2025 Polonya 3-0 İtalya Brezilya 3-1 Slovenya

NOT: Organizasyon 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.