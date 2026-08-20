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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor!

        Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında yarın A Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Sultanlar'ın Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor!

        A Grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçına Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın 19.00'da Letonya ile oynayacak.

        Ay-yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şu şekilde:

        21 Ağustos Cuma:

        19.00 Türkiye-Letonya

        23 Ağustos Pazar:

        19.00 Türkiye-Slovenya

        24 Ağustos Pazartesi:

        19.00 Türkiye-Macaristan

        26 Ağustos Çarşamba:

        19.00 Türkiye-Almanya

        28 Ağustos Cuma:

        19.00 Türkiye-Polonya

        KADRO

        Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

        Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

        Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.

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        #avrupa kadınlar voleybol şampiyonası
        #Filenin Sultanları
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
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