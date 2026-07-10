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        Haberler Spor Voleybol ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta mücadelesinde ABD ile karşı karşıya gelecek. Japonya etabında yoluna namağlup devam etmek isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kritik mücadelede galibiyet hedefliyor. ABD-Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri voleybolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. ABD karşısında alınacak olası galibiyet, millilerin final etabı öncesindeki sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Müsabaka Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak. Peki, ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları ABD-Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta ikinci maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, Japonya etabındaki başarılı performansını sürdürerek galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Voleybolseverler ise karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mücadele, turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında gösteriliyor. Peki, ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar...

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        ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Filenin Sultanları ile ABD arasındaki 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta karşılaşması, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 07.00'de başlayacak. Mücadele Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak.

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        FİLENİN SULTANLARI ABD-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        ABD-Türkiye karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN VNL 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        Filenin Sultanları'nın Japonya etabındaki kalan maç programı şu şekilde:

        10 Temmuz 2026: ABD - Türkiye | 07.00

        11 Temmuz 2026: Japonya - Türkiye | 13.20

        12 Temmuz 2026: Tayland - Türkiye | 09.30

        FİLENİN SULTANLARI HEDEFİNİ SÜRDÜRÜYOR

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        FİLENİN SULTANLARI HEDEFİNİ SÜRDÜRÜYOR

        Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi grup etabını üst sıralarda tamamlayarak finallere avantajlı gitmeyi amaçlıyor. ABD karşısında alınacak galibiyet, hem puan tablosundaki konumu güçlendirecek hem de galibiyet serisinin devam etmesini sağlayacak.

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