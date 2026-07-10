A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta ikinci maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, Japonya etabındaki başarılı performansını sürdürerek galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Voleybolseverler ise karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mücadele, turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında gösteriliyor. Peki, ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar...