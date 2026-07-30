BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA PERFORMANSI

Başakşehir, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında istikrarlı şekilde mücadele eden Türk takımları arasında yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 69 karşılaşmada 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz, Inter Turku karşısında kazanarak hem bu istatistiğini geliştirmeyi hem de yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda devam etmeyi hedefliyor.