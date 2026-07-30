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        Haberler Spor Futbol Başakşehir-Inter Turku maçı TRT 1 canlı izle: Başakşehir Inter Turku maçı hangi kanalda?

        Başakşehir-Inter Turku maçı TRT 1 canlı izle: Başakşehir Inter Turku maçı hangi kanalda?

        Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda tur biletini almak için sahaya çıkacak. Kritik mücadele nedeniyle Başakşehir-Inter Turku maçının yayın saati, canlı yayın kanalı ve temsilcimizin tur ihtimalleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Başakşehir, galibiyet alması halinde adını UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Peki, Başakşehir-Inter Turku maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir? İşte UEFA Konferans Ligi Başakşehir-Inter Turku maçı izle sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 19:51 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, 2. ön eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk oluyor. İlk karşılaşmanın 1-1 sona ermesi nedeniyle iki takım da turu geçebilmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadelede Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak. Başakşehir, Avrupa kupalarındaki tecrübesini sahaya yansıtarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki, Başakşehir-Inter Turku maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir-Inter Turku maçı TRT 1 canlı izle ekranı…

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        BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI SAAT KAÇTA?

        Başakşehir ile Inter Turku arasındaki rövanş mücadelesi 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

        Karşılaşma, Finlandiya'nın Turku kentinde bulunan Veritas Stadı'nda oynanacak.

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        BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Inter Turku-Başakşehir karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden TRT 1'den, dijital platformlardan ise TRT'nin resmi yayın kanalları aracılığıyla takip edebilecek.

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        BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI İZLE

        Başakşehir-Inter Turku maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz

        BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        İLK MAÇ 1-1 SONA ERDİ

        İstanbul'da oynanan ilk mücadelede iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç sonrası rövanş karşılaşmasının önemi daha da arttı.

        Başakşehir'in deplasmanda elde edeceği galibiyet, turuncu-lacivertli ekibi doğrudan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turuna taşıyacak.

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        TUR NASIL GEÇİLECEK?

        Rövanş maçında normal sürenin sonunda galip gelen takım tur atlayacak.

        Karşılaşmanın 90 dakikasının yeniden beraberlikle tamamlanması halinde mücadele uzatma devrelerine gidecek. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa UEFA Konferans Ligi'nde turu geçen ekip seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

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        BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA PERFORMANSI

        Başakşehir, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında istikrarlı şekilde mücadele eden Türk takımları arasında yer alıyor.

        Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 69 karşılaşmada 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz, Inter Turku karşısında kazanarak hem bu istatistiğini geliştirmeyi hem de yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda devam etmeyi hedefliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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