Beşiktaş, Danimarka'da Midtjylland karşısında tur için sahaya çıkacak!

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Danimarka'da tur peşinde olacak.

Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak.

Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.