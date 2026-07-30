"HİÇ BU KADAR SICAK BİR ORTAM GÖRMEMİŞTİM"

"Üst düzey bir kulüp, harika bir organizasyon, mükemmel bir tesis ve inanılmaz bir atmosfer var. İlk dakikadan itibaren coşku dolu bir ortam var. Hiç bu kadar sıcak bir ortam görmemiştim ya da yaşamamıştım. Heyecan verici. Bu akşam Midtjylland ile ikinci maç var, sonra turu geçersek bir maç daha ve Avrupa Ligi play-off'ları bizi bekliyor. Ama elenirsek, Konferans Ligi ön eleme turlarına gireriz. Kulüp benden Avrupa'yı istedi, hangisi olursa olsun."