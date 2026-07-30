Vincenzo Italiano: Galatasaray'a zorluk çıkarmalıyız
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ülkesinin basının verdiği röportajda, takımın son durumundan Trossard ve Salah'a, Avrupa kupalarındaki hedeflerden Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına kadar birçok konu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ligde Galatasaray'ın hegemonyasına son vermeleri gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, Orkun Kökçü ve Beşiktaş taraftarı için de övgü dolu sözler sarf etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Italiano'nun öne çıkan sözleri...
"GALATASARAY'A ZORLUK ÇIKARMALIYIZ"
"Ligde dört yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray’a zorluk çıkarmalıyız. Takım güçlü, iki-üç oyuncu daha alabilirsek daha da güçlü olacağız. Trossard mı? Harika: Ağustos başında geliyor. Salah mı? Şu an için her şey askıda, şimdilik. Ama bizimle Kökçü (Orkun) var, harika bir kaptan."
"ASYA YAKASINDA BİR EV TUTACAĞIM"
"Sanırım Boğaz’ın ötesinde, tesislerimizin yakınında, Asya yakasında bir ev tutacağım. Evimin antrenman tesisinin yakınında olması gerekiyor: Casteldebole’de evimden tesise gitmem 1 dakika 40 saniye sürerdi; burada ise geçen gün 28 dakika sürdü. Her zaman hazır olmalıyım, benim çalışma tarzım bu. Her neyse, burası harika: geçen gün bir yakadan diğerine geçerken 5 yunus gördüm..."
"HİÇ BU KADAR SICAK BİR ORTAM GÖRMEMİŞTİM"
"Üst düzey bir kulüp, harika bir organizasyon, mükemmel bir tesis ve inanılmaz bir atmosfer var. İlk dakikadan itibaren coşku dolu bir ortam var. Hiç bu kadar sıcak bir ortam görmemiştim ya da yaşamamıştım. Heyecan verici. Bu akşam Midtjylland ile ikinci maç var, sonra turu geçersek bir maç daha ve Avrupa Ligi play-off'ları bizi bekliyor. Ama elenirsek, Konferans Ligi ön eleme turlarına gireriz. Kulüp benden Avrupa'yı istedi, hangisi olursa olsun."
"TAMAMLANMASI GEREKEN BİR TAKIM"
"Maçı bazı oyunculardan neredeyse daha yorgun bitiriyorum. Yerimde duramıyorum. Buradaki başlangıcım bana Bologna’dakini çok hatırlatıyor: tamamlanması gereken bir takım, kampta çok sayıda genç oyuncu..."