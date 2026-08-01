Bölgesel savaş riski artıyor mu? İki ülke masdan uzaklaşıyor mu? ABD neden yeniden İran'ı hedef aldı? Bu savaş nerede bitecek? Hamaney nerede ve nasıl saklanıyor? HT 360'da Dilek Gül sordu; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan ve İRAM Araştırmacısı Emine Gözde Bayraktaroğlu ... Daha Fazla Göster

Bölgesel savaş riski artıyor mu? İki ülke masdan uzaklaşıyor mu? ABD neden yeniden İran'ı hedef aldı? Bu savaş nerede bitecek? Hamaney nerede ve nasıl saklanıyor? HT 360'da Dilek Gül sordu; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan ve İRAM Araştırmacısı Emine Gözde Bayraktaroğlu anlattı. Daha Az Göster