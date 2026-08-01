Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Hazırlık maçları ile heyecan sürüyor! 1 Ağustos maç programı
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Hazırlık maçları heyecanı bugün Avrupa devleri arasında oynanacak karşılaşmalar heyecanla takip edilecek. Özellikle bugün oynanacak Chelsea Tottenham, Manchester City Inter, Real Madrid Fiorentina ve Girona Arsenal maçlarının saati en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 1 Ağustos maç programı...
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:46 Güncelleme:
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Maç programı 1 Ağustos Cumartesi yani bugün oynanacak müsabakaları yakından takip etmek isteyen sporseverler tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Sorgulayanlar için güncel maç programı detaylarını haberimizde derledik. Peki bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 1 Ağustos maç programı...
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MAÇ PROGRAMI 1 AĞUSTOS
Hazırlık Maçları
12.45 | Chelsea-Tottenham
13.00 | FC Tokyo-Borussia Dortmund
14.45 | Manchester City-Inter
16.00 | Manchester United-Atletico Madrid
17.00 | Cardiff City-Roma
17.00 | Westerlo-Samsunspor
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19.00 | Real Madrid-Fiorentina
19.00 | Kasımpaşa-Hull City
21.00 | Girona-Arsenal
21.30 | Leicester City-Genoa
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