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        Haberler Spor Futbol Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Hazırlık maçları ile heyecan sürüyor! 1 Ağustos maç programı

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Hazırlık maçları ile heyecan sürüyor! 1 Ağustos maç programı

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Hazırlık maçları heyecanı bugün Avrupa devleri arasında oynanacak karşılaşmalar heyecanla takip edilecek. Özellikle bugün oynanacak Chelsea Tottenham, Manchester City Inter, Real Madrid Fiorentina ve Girona Arsenal maçlarının saati en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 1 Ağustos maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Maç programı 1 Ağustos Cumartesi yani bugün oynanacak müsabakaları yakından takip etmek isteyen sporseverler tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Sorgulayanlar için güncel maç programı detaylarını haberimizde derledik. Peki bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 1 Ağustos maç programı...

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        MAÇ PROGRAMI 1 AĞUSTOS

        Hazırlık Maçları

        12.45 | Chelsea-Tottenham

        13.00 | FC Tokyo-Borussia Dortmund

        14.45 | Manchester City-Inter

        16.00 | Manchester United-Atletico Madrid

        17.00 | Cardiff City-Roma

        17.00 | Westerlo-Samsunspor

        3

        19.00 | Real Madrid-Fiorentina

        19.00 | Kasımpaşa-Hull City

        21.00 | Girona-Arsenal

        21.30 | Leicester City-Genoa

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