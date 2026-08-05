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        Haberler Spor Futbol Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Futbol takviminde 5 Ağustos Çarşamba günü birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. UEFA organizasyonlarında kritik eşleşmeler sahne alırken, Türk temsilcilerinin maçları da günün en çok takip edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Gün boyu devam edecek mücadeleler futbolseverlere yoğun bir maç maratonu yaşatacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:19 Güncelleme:
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        1

        "Bugün hangi maçlar var?" sorusu, 5 Ağustos Çarşamba günü sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Avrupa kupalarında tur heyecanının sürdüğü günde, hazırlık karşılaşmaları ve çeşitli liglerde oynanacak mücadeleler de futbol gündemini hareketlendiriyor. İşte 5 Ağustos'un maç programı ve günün öne çıkan karşılaşmaları...

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        5 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

        21:00 Fenerbahçe - Sturm Graz

        19:30 Aarhus - Sabah

        Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

        21:15 Ferencvaros - Gornik Zabrze

        Konferans Ligi 3. Eleme Turu

        20:00 Brann - Apollon L.

        21:30 Panathinaikos - CSKA 1948

        3

        Öne çıkan hazırlık maçları

        15:00 Çorum FK - Gençlerbirliği

        14:00 K-League XI - Man. City

        14:00 Milan - Inter

        14:30 Chelsea - Juventus

        21:00 Mallorca - PSG

        21:30 Arsenal - Real Betis

        4

        Şampiyonlar Ligi Kadınlar 2. Eleme Turu yarı finalleri

        11:00 Brann (K) - Mitrovica (K)

        12:00 Wien (K) - Hajduk Split (K)

        14:00 Metalist 1925 (K) - Fenerbahçe (K)

        14:00 SFK 2000 (K) - PSV (K)

        14:00 Valerenga (K) - Malmö (K)

        15:30 Sporting CP (K) - SeaSters (K)

        16:00 Ajax (K) - Bröndby (K)

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