Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol takviminde 5 Ağustos Çarşamba günü birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. UEFA organizasyonlarında kritik eşleşmeler sahne alırken, Türk temsilcilerinin maçları da günün en çok takip edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Gün boyu devam edecek mücadeleler futbolseverlere yoğun bir maç maratonu yaşatacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
"Bugün hangi maçlar var?" sorusu, 5 Ağustos Çarşamba günü sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Avrupa kupalarında tur heyecanının sürdüğü günde, hazırlık karşılaşmaları ve çeşitli liglerde oynanacak mücadeleler de futbol gündemini hareketlendiriyor. İşte 5 Ağustos'un maç programı ve günün öne çıkan karşılaşmaları...
5 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu
21:00 Fenerbahçe - Sturm Graz
19:30 Aarhus - Sabah
Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
21:15 Ferencvaros - Gornik Zabrze
Konferans Ligi 3. Eleme Turu
20:00 Brann - Apollon L.
21:30 Panathinaikos - CSKA 1948
Öne çıkan hazırlık maçları
15:00 Çorum FK - Gençlerbirliği
14:00 K-League XI - Man. City
14:00 Milan - Inter
14:30 Chelsea - Juventus
21:00 Mallorca - PSG
21:30 Arsenal - Real Betis
Şampiyonlar Ligi Kadınlar 2. Eleme Turu yarı finalleri
11:00 Brann (K) - Mitrovica (K)
12:00 Wien (K) - Hajduk Split (K)
14:00 Metalist 1925 (K) - Fenerbahçe (K)
14:00 SFK 2000 (K) - PSV (K)
14:00 Valerenga (K) - Malmö (K)
15:30 Sporting CP (K) - SeaSters (K)
16:00 Ajax (K) - Bröndby (K)